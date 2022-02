PESERTA MasterChef Indonesia (MCI) season 9 diberi kebebasan oleh juri untuk memasak apapun di babak kedua pada episode yang tayang pada Minggu (6/2/2022). Para peserta pun tampak antusias dan semangat mengambil seluruh bahan makanan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, para peserta juga cemas dengan tujuan ketiga juri ini. Tentunya bukan MasterChef Indonesia namanya jika tanpa tantangan. Benar saja, tiba-tiba di menit terakhir Chef Arnold selaku juri memberi instruksi untuk berhenti memasak.

"Waktu kalian tinggal 30 menit, tapi stop!" seru Chef Arnold.

Ekspresi para peserta langsung tegang mendengar instruksi sang juri. Mereka mulai cemas sambil menduga-duga rencana apa yang akan dilakukan para juri. Hingga tiba saatnya, Devy, pemenang babak sebelumnya diperintahkan turun dari lantai atas.

"Devy, kamu pemenang kamu mendapat satu keuntungan, please come down," ujar Chef Arnold.

Rupanya, Devy mendapat kesempatan memilih piring untuk hidangan para peserta. Dia juga diperintahkan untuk berkeliling melihat masakan para peserta. Ide jahil pun langsung muncul di pikirannya.

"Kamu yang akan menentukan piring mana yang akan mereka pakai untuk menyajikan makanan mereka," kata Chef Juna.

"Contoh kalau mereka masak sop, jangan kasih mangkok kasih piring," timpal Chef Arnold.

Devy pun keliling membagikan piring spesial kepada para rekannya. Valerie yang memasak ayam hainan mendapat piring putih yang kecil, Billy yang memasak kari ayam berkuah justru mendapat piring flat, dan Arsyan menjadi salah satu peserta yang mendapat piring biru, piring yang dibenci para juri.

Waktu yang tersisa tinggal 15 menit, lantas mampukah para peserta menyajikan hidangan mereka di piring spesial dari Devy ini?

