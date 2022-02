TAK hanya cantik, Maudy Ayunda juga selalu menjaga kebugaran tubuhnya dengan melakukan olahraga. Misalnya saja, di saat akhir pekan dimana orang-orang lebih memilih untuk bersantai, ia justru mengisi waktu luang tersebut dengan berolahraga.

"Sleepy sunday yoga. 🤍 have an awesome weekend you!," tulisnya di caption seperti dilansir MNC Portal pada Minggu (6/2/2022).

Maudy bersama rekannya yang diketahui bernama Maura itu terlihat sedang melakukan olahraga jenis yoga di pinggir kolam renang. Dengan dialasi matras bernuansa biru, mereka berdua berlatih keseimbangan.

Maudy dan rekannya itu mengangkat salah satu kakinya. Di sana, ia terlihat cantik dengan balutan sport bra bernuansa hitam yang dipadukan dengan celana legging berpinggang tinggi alias highwaist.

Rambut hitam panjangnya pun dibiarkan tergerai sehingga membuat dirinya terlihat semakin cantik. Senyum yang dipancarkannya pun membuat wajahnya terlihat semakin bersinar.

Saat mengenakan sport bra tersebut, banyak netizen yang justru fokus dengan body goalsnya. Salah satu bodygoals yang sangat terlihat adalah perutnya yang sixpack.

Akan tetapi, beberapa warganet justru menuliskan komentar bahwa perut sixpack itu mirip seperti roti sobek jika dilihat sekilas. Wah, ada-ada saja ya kelakuan warganet ini.

"Omgggg Maudy Sixpack 😍," ujar MUA Buba Halfian.

"Wow bodygoals banget ka😍," tulis @porse***.

"Buset roti sobek..," komen @jjher***.

"Roti sobek dong," tukas @arya***.

(hel)