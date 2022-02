CARA mengatasi anyang-anyangan secara alami penting untuk diketahui. Karena, anyang-anyangan merupakan gangguan berupa munculnya nyeri atau perih saat sedang buang air kecil atau setelahnya yang membuat tidak nyaman.Â

Keluhan ini biasanya dirasakan pada orang yang memiliki masalah pada saluran kemih. Dalam istilah medis, anyang-anyangan disebut dengan istilah disuria.

Ada beberapa penyakit yang dapat menimbulkan gejala disuria seperti infeksi saluran kemih, infeksi kandung kemih, batu ginjal, radang prostat, kram otot kandung kemih, hingga penyakit menular seksual, seperti gonore dan klamidia.

Namun, disuria juga bisa terjadi karena menjalani suatu prosedur medis, seperti sunat, pemasangan kateter, atau operasi pada saluran kemih. Meski demikian, sebagian besar kondisi anyang-anyangan merupakan gejala dari infeksi saluran kemih.

Mengalami disuria tentu sangat tidak nyaman. Selain nyeri, disuria bisa membuat Anda bolak-balik ke kamar kecil karena ada dorongan untuk buang air kecil, meskipun urine yang keluar hanya sedikit. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena melansir laman Everyday Health, berikut adalah 5 cara alami mengatasi disuria.

1. Banyak minum





(Cara Mengatasi Anyang-anyangan secara Alami, Foto: Healthline)

Salah satu hal pertama yang harus dilakukan ketika Anda mengalami disuria adalah minum banyak air. Itu karena air minum dapat membantu menghilangkan bakteri penyebab infeksi Anda, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).

2. Perbanyak konsumsi vitamin C

Mendapatkan banyak makanan tinggi vitamin C penting karena sejumlah besar vitamin C membuat urin lebih asam. Ini menghambat pertumbuhan bakteri di saluran kemih Anda, menurut perpustakaan kesehatan Johns Hopkins Medicine.

3. Hindari beberapa makanan dan minuman

Kafein, alkohol, makanan pedas, nikotin, minuman berkarbonasi, dan pemanis buatan dapat mengiritasi kandung kemih Anda lebih lanjut, sehingga membuat tubuh Anda lebih sulit untuk sembuh. Sebaiknya, fokus pada makanan sehat, seperti karbohidrat berserat tinggi.

4. Jalani hidup sehat Perubahan gaya hidup penting karena dapat membantu Anda pulih dari disuria mungkin mencegah infeksi lain, menurut NIDDK seperti berhenti merokok, kenakan pakaian katun longgar dan pakaian dalam, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, pilih produk kebersihan pribadi yang bebas pewangi. 5. Kurangi konsumsi daging dan unggas (Cara Mengatasi Anyang-anyangan secara Alami, Foto: Healthline) Beberapa penelitian, seperti yang diterbitkan pada Agustus 2018 di jurnal mBio, telah menghubungkan unggas dan daging yang terkontaminasi dengan strain bakteri E.coli yang dapat menyebabkan disuria. Bahkan, beberapa E.coli dapat hidup di usus tanpa menimbulkan masalah. Namun, bakteri dari usus bisa masuk ke saluran kemih dan menyebabkan infeksi. Risiko ini lebih besar pada wanita daripada pria, karena wanita memiliki uretra yang lebih pendek daripada pria, yang berarti bakteri memiliki jarak yang lebih sedikit untuk melakukan perjalanan untuk mencapai kandung kemih.