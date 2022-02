DUNIA modeling saat ini sudah sangat inklusif. Desainer yang merekrut model tak lagi mencari sosok yang tinggi langsing, tetapi sudah sangat beragam.

Itu kenapa model size plus, mereka yang punya kelainan kulit, tubuhnya tidak terlalu tinggi, dan ciri fisik lainnya, punya ruang yang sama di dunia modeling saat ini. Kenapa fenomena ini jadi isu besar sekarang?

Dijelaskan Top Model of The World Indonesia 2021 Safira Rumimper, inklusivitas modeling terbentuk karena permintaan pasar yang semakin kompleks dan beragam.

"Jadi, saat desainer mengeluarkan koleksi, lalu dia mencari model yang tidak tinggi, bertubuh besar, atau ciri fisik lainnya, ya, itu memang kemauan desainer, bukan salah di modelnya," papar Safira saat diwawancarai di Talkshow virtual, baru-baru ini.

Ia melanjutkan, semakin inklusifnya modeling sekarang itu semakin membuka ruang luas untuk industri ini terus berkembang. Itu juga yang bikin Safira sekarang terus belajar di dunia modeling.

Ya, dia sadar betul bahwa tubuhnya akan selalu ada pasar yang melirik. Lagipula, ini bukan hanya sekadar 'jual tubuh' tetapi ada hal lain yang semestinya dimiliki model untuk menjadi pembeda dibandingkan model lainnya.

"Adalah karakter. Aku selalu berusaha memaksimalkan apa yang aku punya dengan keterbatasan aku, dengan kekuatan yang aku miliki, itu yang aku tonjolkan. Karakter diri saat ini tidak boleh diabaikan bagi semua model," ungkapnya.

"Ketika kita sebagai model sudah tahu apa yang kita kuasai, apa yang kita banggakan dari diri kita, itu akan memancarkan energi yang besar dan klien pun akan melihat itu tanpa harus kita melebih-lebihkan sesuatu. Just be yourself dan gali terus potensi yang ada di dalam diri," tambah Safira Rumimper.

