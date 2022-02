SAFIRA Rumimper tak menyangka dirinya akan mewakili Indonesia di Top Model of The World 2021 yang diselenggarakan di Mesir, awal Maret 2022. Padahal, dulunya ia terjun ke dunia modeling hanya berbekal rasa penasaran yang besar. Seperti apa kisah Safira?

"Aku awal-awal terjun ke dunia modeling karena rasa penasaran saja. Tapi, setelah kecemplung, lho kok nyaman," katanya saat diwawancarai di sesi Talkshow virtual, Sabtu (5/2/2022).

Safira kemudian secara perlahan tumbuh menjadi model profesional. Banyak perlombaan modeling dijabanin, termasuk acara modeling antar sekolah. Dari bekal itulah dia semakin percaya diri dengan talenta yang dimiliki.

"Beneran, aku sama sekali enggak menyangka bahwa dulu aku model antarsekolah, sekarang bisa mewakili Indonesia di Top Model of The World 2021," ucapnya bersemangat.

BACA JUGA :Â Model Zaman Now Gak Harus Tinggi dan Langsing, Apa Kata Safira Rumimper?

BACA JUGA :Â Ikuti Kompetisi Modelling, Zeline Prabowo Ungkap Sisi Lain Dirinya

Safira yang kini menetap di Manado pun menjelaskan bahwa dirinya tak pernah berhenti untuk terus belajar. Dunia modeling yang sekarang ditekuninya pun dirasa belum ada kata cukup.

Sebab, akan selalu ada ilmu baru yang diserap di setiap zamannya dan itu yang membuat dia terus semangat menggali lebih dalam dunia modeling, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Aku tahu ini passion aku, aku senang menjalaninya dan yang buat aku merasa luar biasa adalah aku bisa buat orangtuaku bangga dengan apa yang aku lakukan," katanya.

"Bahkan, aku sebentar lagi akan mewakili Indonesia di Top Model of The World 2021. Itu benar-benar capaian yang bikin aku terus terpacu untuk lebih baik lagi," tambahnya.

Safira Rumimper dianggap cukup kompeten untuk mewakili Indonesia di Top Model of The World 2021. Hal ini berdasarkan penilaian beberapa pakar.

Dijelaskan Veronica Charlton, selaku National Director Ultimate Glam Indonesia, bahwa Safira layak mendapatkan posisi ini karena dia sangat antusias untuk menimba ilmu. Tak hanya itu wajah Indonesia yang khas dari Safira juga jadi kekuatan terbesarnya.

"Safira adalah model dengan jiwa antusias yang tinggi. Dia mau berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan hal itu yang membuatnya cukup layak ada di Top Model of The World 2021, selain wajah Indonesia yang dimilikinya," papar Vero.

Lalu, Fransisca Siregar, Managing Director Ultimate Glam Indonesia, pun menilai bahwa Safira bukan hanya punya wajah Indonesia yang mahal, tetapi juga segudang pengalaman.

"Aku lihat Safira ini sudah cukup berpengalaman, tapi luar biasanya dia masih mau mendengarkan masukan dari banyak pihak. Sangat dewasa dan profesional sekali," kata Sisca.

Lebih lanjut, Doods Domingo selaku Manager Representative Ultimate Glam Indonesia mengatakan bahwa Safira mau berusaha keras untuk jadi yang lebih baik.

"Dia contoh model yang mau berusaha menggapai mimpinya dengan kerja keras. Bicara fisik, dia sudah sangat baik, tapi karakter diri yang luar biasa yang dimiliki Safira tentu tidak akan ditemukan di model lainnya," tambahnya.

So, apakah Safira Rumimper akan berhasil menaklukkan Top Model of The World 2021? Kita akan tahu jawabannya Maret mendatang. Semoga kisah Safira ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua!