PEMBALAP MotoGP, Marc Marquez diketahui sejak Senin 7 Februari kemarin sudah mendarat tiba di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid untuk mengikuti tes pra-musim di Sirkuit Mandalika, Lombok.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Selasa (8/2/2022) di linimasa sosial media, dari video yang diunggah akun Instagram MotoGP, begitu mendarat di airport, Marc langsung disambut ramai oleh para penggemar dan juga awak media.

Meski berstatus sebagai pembalap internasional kenamaan dunia, Marc yang dikenal low-profile terlihat hadir dengan gaya penampilan yang sederhana. Marc tampil sporty mengenakan jaket hoodie warna coklat nude dipadu celana skinny jeans hitam dan sepasang sneakers putih dan tak lupa memakai masker hitam di wajahnya.

Bahkan tak hanya memakai setelan outfit santai, Marc juga terlihat membawa koper hitamnya sendiri tanpa bantuan asisten sambil tak lupa menyapa para awak media dan para penggemar yang sudah menunggu kedatangannya di airport.

Terlihat di kolom komentar, para netizen Indonesia ramai mengucapkan salam selamat datang kepada pembalap idola mereka tersebut.

“Enjoy Indonesia,” kata ***ammed_hatta singkat.

“Seorang Marques bawa kopernya sendiri, luarrr biasa. Cuma mau ngucapin selamat datang di Indonesia, Mandalika Lombok,” salam dari akun Tre.**85

“Welcome to Lombok, Indonesia hope you are healthy and happy with good service and atmosphere in Mandalika,” komentar dari netizen pemilik akun bernama Manik_h.**

“Welcome to my island,” seru Sci**aaa

“Enjoy Mandalika bro,” tambah Lax**billy

Sementara di akun Instagram pribadinya, Marc juga tak lupa menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat unggahan swafoto tepat di depan landmark bertuliskan Lombok. Baju yang ia kenakan pun terlihat sama dengan outfit yang dipakai saat baru pertama kali mendarat di Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid.

“🇮🇩 #Lombok #Indonesia,” tulis Marc singkat sebagai keterangan foto selfienya.

Selanjutnya, Marc Marquez sempat mengabadikan momen dirinya tengah menikmati waktu santai. Dalam Instagram Story-nya, Marc memperlihatkan panorama hamparan laut yang indah dari bukit. Bisa tebak di mana Marc Marquez di video tersebut?

