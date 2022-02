NAMA Valeria Stahl mungkin sudah tak asing lagi bagi para pecinta sinetron Amanah Wali 5. Akting apiknya saat berperan sebagai wanita muslimah yang kalem dan cantik bernama Fatin sukses membius perhatian publik.

Valeria Stahl memang memiliki daya pikat tersendiri dibandingkan aktris lainnya. Terlebih dia memiliki darah keturunan Belanda. Di usianya yang baru saja genap 27 tahun ini, Valeria terlihat semakin seksi dan memesona.

Para netizen pun semakin terpincut melihat parasnya. Penasaran? Yuk, intip enam potret Valeria Stahl berikut ini, dikutip dari Instagram @valeriastahlk, Rabu (9/2/2022).

1. Senyum manis pakai hijab





Penampilan ini pasti sudah tak asing bagi para pecinta sinetron Amanah Wali 5. Yap, Valeria Stahl yang berperan sebagai Fatin ini memang terlihat memesona dalam balutan hijab. Kali ini Valeria tampil syari mengenakan gamis serta hijab segiempat biru bermotif floral. Tak lupa, inner rajut putih pun turut dipakai agar rambut panjangnya tertata rapi di dalam hijab.

Sambil tersenyum manis ke arah kamera, Valeria Stahl terlihat begitu cantik. Apalagi lesung pipitnya tampak begitu jelas di sini. Dalam balutan syar'i ini, banyak netizen yang terpana melihatnya. Bahkan, tak sedikit mendoakan Valeria agar istiqomah dalam berhijab.

"Kaya ubin masjid adem banget, idaman lah pokoknya mah," ujar pra*****.

"Duhhh senyum nya itu lho, klo ka vale pake jilbab makin cantik aja," timpal okt*****.

"Doakan teman2 agar berhijab selamanya," kata jak*****.

"Setuju banget kalau @valeriastahlk terus berhijab, senyumnya masyaAllah adeeeeem banget kayak cuaca di malang jawa timur," balas irk*****.

"Semoga hijabnya tetap menemani sehari hari ya," tulis bah*****.

2. Beautiful in white





Valeria Stahl memang belum memakai hijab dalam kesehariannya. Meskipun begitu, para penggemarnya tetap setia mendukung sang aktris. Dalam potret ini, dia tampil elegan dalam balutan dress polos berwarna putih. Potongan tinggi pada bagian paha membuat penampilannya terkesan seksi. Apalagi disertai aksen tali dress yang melorot di bagian bahu. Dengan polesan makeup flawless yang memesona, penampilan sang aktris pun tampak sempurna. Perfect!

3. Pose selfie





Valeria Stahl memang cukup narsis di Instagram. Tak jarang dia pun berpose selfie di dalam mobil. Makeup flawless look dengan highlighter yang on point membuat pesonanya begitu terpancar. Lipstik pink dan blush on yang merona semakin menyempurnakan penampilannya. Dihujani cahaya matahari yang terang, kecantikan Valeria terlihat berseri di potret ini. Dipadukan dengan outfit tank top putih, Valeria Stahl tampak begitu seksi. So gorgeous!

4. Dress floral belahan dada rendah Valeria Stahl tampil memesona dalam balutan dress floral berwarna hijau. Potongan v neck yang begitu rendah membuat belahan dadanya mengintip di potret ini. Dengan polesan makeup natural look dan styling curly pada rambut, pesona kecantikan Valeria terlihat begitu sempurna. So beautiful! 5. Punggung mulus dan hot pants ketat Valeria Stahl memamerkan bahu mulusnya di potret ini. Dia memilih swimsuit hitam model backless kala bermain basah-basahan di air terjun. Sebelum bermain air, Valeria membalut swimsuit nya dengan hot pants unfinished. Aksen rebel dari celana itu membuat penampilannya terlihat modis. Dilengkapi topi rajut berpita, penampilan Valeria tampak begitu seksi. 6. Bralette hitam Kali ini Valeria Stahl tampil seksi memakai bralette hitam yang dilapisi outer floral. Outer yang sengaja melorot itu membuat penampilannya semakin seksi. Ditambah lagi kulit putih mulusnya langsung terekspos di kamera. Sambil tersenyum cantik menatap kamera, pesona Valeria tampak begitu berbeda di potret ini. Dia benar-benar berhasil menghipnotis pandangan publik.