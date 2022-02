REKOMENDASI babi guling terenak di Jakarta ini bisa coba Anda cicipi, terutama yang Non-Muslim ya. Di mana saja tempat makan babi guling ini?

Buat pencinta makanan non halal, seporsi babi guling dengan isian komplit pastinya berhasil bikin kamu nggak bisa berpaling. Makanya, nggak heran kalau makanan ini terkenal banget di Bali.

Akan tetapi, saat kangen melanda dan kantong lagi tiris, kamu nggak perlu terbang jauh-jauh ke Pulau Dewata. Cukup hunting di sekitaran Jakarta dan langsung pesan yuk sajian daging babi paling juicy yang langsung bikin ngiler maksimal.

Rekomendasi Babi Guling Terenak di Jakarta

Restoran yang bisa dibilang baru ini makanannya didominasi dengan menu Babi. Lokasinya cukup tersembunyi, ada di bagian dalam Auto Lounge Car Wash. Meski begitu, Babi Guling yang mereka tawarkan sungguh nikmat tiada tara. Daging babinya benar-benar sedap, berpadu sempurna dengan sate babi yang chewy dan krispi.

Tidak hanya itu, The Fat Pig juga punya sajian Billionaire Pig yang merupakan menu besar dengan Chinese style. Isinya ada Babi Panggang, Chasiu, Bebek Peking, Sate Babi, dan Suckling Pig. Lokasi: The Fat Pig Jl. Pluit Utara Raya No. 33, Pluit, Jakarta.

2. Pig Hunter

Sesuai dengan nama restorannya, ini adalah tempat paling sempurna saat kamu ngidam makanan-makanan yang terbuat dari olahan babi. Kamu bisa menemukan masakan Chinese sampai Bali di Pig Hunter. Nasi Babi Guling di Jakarta yang ada di Pig Hunter sangatlah tasty.

Suwiran Daging Babi pada menu ini cukup pedas, Lawarnya segar, kuahnya enak, Sambal Matahnya mantap, dan aromanya wangi banget. Di sini, kamu juga tidak boleh melewatkan Pork Knuckle, Pork Belly, dan Pork Burger with Bacon and Cheese yang sangat menggugah selera. Lokasi: Pig Hunter Jl. Danau Agung Utara, Blok E No. 3A, Sunter, Jakarta.

Rekomendasi Babi Guling Terenak di Jakarta

Jangan sampai kamu mengaku sebagai fans berat Babi Guling di Jakarta kalau belum pernah singgah di Warung Pradnyani. Banyak orang yang memuji keautentikan Nasi Campur Babi Guling di sini. Memang tidak bohong, bumbunya strong dan rasanya enak banget.

Selain Nasi Campur yang jadi menu terkenal, kamu juga bisa menikmati Kulit Babi super garing, Babi Guling, Lawar, Sate Babi, Hati Babi, Kerupuk Babi, serta Sambal Matah yang sangat pedas. Porsinya banyak banget. Daging Babinya juara, lembut, empuk, bahkan ada sensasi melted saat kamu melahapnya. Lokasi: Warung Pradnyani Ruko Moscow Square, Blok A No. 8, Jl. Gading Serpong Boulevard, Serpong, Tangerang.

4. Babi Guling Bu Gede

Sajian Babi Guling selanjutnya bisa dicoba di Babi Guling Bu Gede yang berada di Serpong. Kualitas Babi Guling di sini benar-benar rasa Bali. Wangi bumbunya, keempukan dagingnya, pedasnya sambal yang dihidangkan, semua terasa pas di lidah. Kerupuk Babi di sini juga renyah sekali.

Selain Babi Guling, kamu juga bisa mencoba Babi Kecap yang rasanya numero uno! Lokasi: Babi Guling Bu Gede Pasar Modern Paramount Serpong, Blok B-10, Jakarta, Serpong Utara, Tangerang.

5. Babi Guling Putu (Rekomendasi Babi Guling Terenak di Jakarta, Foto: Nibble.id) Banyak yang bilang kalau rasa Babi Guling di sini cukup autentik. Kamu bisa membuktikannya dengan memesan Nasi Babi Guling Komplit yang berisi Nasi, Babi Guling, Sate Babi, Tum Babi, Urap, Kerupuk Babi, dan Sambal. Kalau biasanya Babi Guling disajikan dengan sambal matah, di sini kamu bisa mencicipi Babi Guling dengan sambal terasi khas Bigul dari Bali Timur. Lokasi: Babi Guling Putu Foodcourt Gading Emerald, Blok R1B, Jl. Pengangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta. 6. Babi Guling O'An Meski masih baru dalam kancah Babi Guling di Jakarta, tapi makanan di Babi Guling O’An layak kamu perhitungkan. Saat mengunjungi restoran di Gading Serpong ini, kamu pasti akan lupa sama yang namanya diet. Nasi Babi Guling Komplit haruslah kamu pesan. Nggak usah takut nggak kenyang, karena porsinya super besar, dan isinya super banyak. Bayangkan saja, ada Lawar, Daun Pepaya, Paru, Usus, Babi Guling, Sosis, Kulit Babi, Sate Lilit, Sambal Matah, dan Sambal Hijau dalam satu piring. Kelembutan daging dan pedasnya sambal akan membuat kamu ketagihan. Lokasi: Babi Guling O'An Ruko Diamond 3, No. 85, Jl. Gading Golf Boulevard, Serpong Utara, Tangerang. 7. Babi Guling Ko Made Sebuah restoran di Pluit ini akan mengajak kamu merasakan lezatnya Babi Guling di Jakarta. Rasanya memang tidak seenak restoran di Bali, tapi cukup untuk menghapus rasa rindu untuk menyantap Bigul yang spesial. Menu ini terdiri dari Nasi, Urap, Lawar, Babi Goreng, Sate Lilit, Babi Guling, Kulit Babi, dan Sambal yang super pedas. Semua komponen yang ada di piring saling melengkapi satu sama lain. Lokasi: Babi Guling Ko Made Jl. Pluit Karang Indah Timur, Blok L 9 Timur No. 23, Pluit, Jakarta.