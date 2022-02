SOPHIA Latjuba membuat netizen heboh di jagad maya. Sophia Latjuba mengunggah gaya penampilannya yang cantik dan seksi ke Instagram, seperti apa?

Pesona Sophia Latjuba rasanya memang tak kunjung luntur dimakan usia. Di usianya yang kini menginjak 51 tahun, mantan kekasih Ariel NOAH tersebut justru semakin cantik menawan.

Tak hanya cantik dan menawan, Sophia Latjuba juga menjaga bentuk tubuhnya tetap ideal alias bodygoals. Alhasil, penampilannya kian seksi seperti yang terlihat pada unggahan terbaru Sophia Latjuba di Instagram, @sophia_latjuba88.

Sophia Latjuba berpose berdiri dengan latar dedaunan hijau dan bunga-bunga. Wajahnya menatap tajam ke kamera, tetapi justru membuatnya terlihat anggun.

Tapi, yang mencuri perhatian tentu outfit Sophia Latjuba. Dia mengenakan gaun panjang yang transparan. Alhasil, lekuk tubuh Sophia Latjuba tampak menerawang dari balik gaun transparan tersebut.

Walau transparan, Sophia Latjuba tetap menutupi area vital tubuhnya dengan memakai celana di balik gaun-nya.

Penampilan seksi dan cantiknya makin paripurna dengan kulit yang mulus. Bahkan, tampak tak ada keriput di wajah Sophia.

Sontak netizen dibuat terpesona melihat penampilan Sophia Latjuba. Betapa tidak, Sophia Latjuba tetap cantik dan seksi di usia lebih dari setengah abad!

"Are You an ANGEL ???? 😢🙌🔥 @sophia_latjuba88," tanya @lylaamal*** yang terpesona.

"Ga ngerti lg ini keren bangeet ga luntur cakepnyaa🥰🥰🥰," sanjung @linda_alen***

"Ya Allah bidadari cakep amaaattt😍," tutur @maharanir***

"Bidadari dari kahyangan," ujar @wuy

"Tiada lawan ini mah😍," kata @intanputri***

"Tolooongggg ini org kenapaaa sikk bisa ga menua , aslikk cantik bgt 👏👏🔥🔥," ungkap @chankira*** yang kagum.

"Real vampire dunia nyata mah sophie❤️❤️❤️❤️ kok awet banget mukanya ya allah," ujar @itsmenov***

"Insecure," kata @martinagro***

(hel)