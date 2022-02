MASIH ingat dengan Aldira Chena? Selebgram yang dijuluki netizen si Barbie Medan ini pernah menghebohkan dunia hiburan karena terseret kasus prostitusi online, meski akhirnya telah dibantah.

Terlepas dari kabar tersebut, Aldira Chena semakin eksis sebagai selebgram cantik dengan penampilan seksi. Tak jarang foto-foto di Instagram pribadinya mencuri perhatian netizen. Salah satunya foto kala liburan yang belum lama ini perempuan kelahiran tahun 1994 tersebut.

Potret Aldira Chena di sini terlihat begitu memesona. Sembari mengangkat salah satu kakinya, Aldira berpose cantik di tepian dermaga dengan latar hamparan panorama yang menyegarkan mata.

Untuk outfit, Aldira Chena tampaknya tahu betul bagaimana cara untuk menarik perhatian. Si Barbie Medan terlihat seksi dalam balutan long dress putih yang transparan dipadukan dengan inner hitam.

Outfit tersebut membuat belahan dada Aldira Chena terekspos. Alhasil penampilannya semakin terkesan seksi di foto ini.

Sementara, untuk melengkapi gayanya, Aldira Chena memakai kacamata hitam. Selain seperti aksesoris wajib kala berlibur ke pantai, kacamata hitam juga membuat penampilannya kian stylish.

Unggahan foto Aldira Chena inipun langsung ramai dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari mereka gagal fokus melihat penampilan Aldira Chena yang cantik dan seksi.

"How hot and beautiful you are πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ’žπŸ’žπŸ’žπŸ’ž," ungkap @ragib.rai***

"WoW Perfect πŸ‘πŸ‘," ujar @y_paidi***

"Foto style bangau terbangπŸ˜‚πŸ˜‚," celetuk @yanto_gaz***

"Very beautiful & sexy ...

πŸ’˜πŸ’–πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’–πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯❀️❀️," kata @ngurah.irawa***

"πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯😍😍😍❀️❀️❀️❀️so hotz😍😍😍😍," tutur @tgepen***

(hel)