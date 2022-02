JAKARTA - Desainer Lisa Fitria meluncurkan merek busana siap pakai untuk pencinta otomotif, RACESPOT, dalam gelaran Jakarta Fashion Trend (JFT) 2022 yang berlangsung di Soehanna Hall, The Energy Building, Jakarta, pada Rabu (9/2).

Koleksi Perdana RACESPOT mengangkat tema “Fast & Fun With You” bertujuan mengajak kalangan pecinta otomotif untuk tampil stylish, dinamis, serta bahagia menekuni hobi dan passion dalam bidang otomotif.

Ide merek busana ini berangkat dari kecintaan perancang busana Lisa Fitria pada dunia otomotif dan suaminya Boristyo Pamungkas yang merupakan seorang pembalap Road Race profesional LF Racing Team.

Koleksi itu tampil dalam gaya casual sporty dengan ciri khas desain pada kekuatan art work yang out of the box sehingga pemakai busana RACESPOT lebih percaya diri dan tampil berbeda.

Koleksi RACESPOT terdiri dari Sweater Crew Neck, T-Shirt , Hoodie Jumper, Hoodie Jacket, Cargo Pant, Jogger Pant, Oversize Hoodie Dress, Asymetric Skirt, Puff Vest Quilting dengan detail Art Work yang disablon dengan teknik direct to garment (DTG).

Material yang digunakan berbahan nyaman seperti cotton combed, baby terry, fleece, cotton bamboo, nylon taslan, dan microfiber untuk koleksi celana.

Sementara pada warna koleksi, terinspirasi dari warna dan motif Livery terbaru dari tunggangan LF Racing Team yang telah dirilis awal tahun ini, yakni kombinasi warna biru, aqua marine blue, dan hitam.

“Ide awalnya diambil dari makna warna biru yang melambangkan arti kepercayaan dan kesetiaan. Warna biru memiliki efek menenangkan dan relaksasi bagi jiwa. Arti warna biru memberi kedamaian dan membuat kita merasa percaya diri dan aman,” kata pendiri LF Racing Boristyo Pamungkas melalui keterangan resmi dikutip pada Kamis.

Desainer Lisa berharap koleksi RACESPOT dapat menjadi brand pilihan bagi pecinta otomotif tidak hanya untuk laki-laki saja melainkan juga perempuan.

“Semoga brand RACESPOT bisa diterima dengan baik di industri fesyen tanah air, khususnya lini busana active wear,” katanya.

(amr)