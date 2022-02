MEAT and Livestock Australia (MLA) menggelar Chef Take Over Intimate Dinner di Mercure Hotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Celebrity Chef Chandra Yudasswara yang diajak berkolaborasi untuk menghasilkan kreasi menu dari daging sapi Australia.

Valeska, Chief Representative of MLA Indonesia, ingin menumbuhkan kreativitas para chef untuk mengolah daging sapi Australia. Menciptakan pengalaman yang berbeda dalam mencicipi hidangan dari daging sapi.

"Sebenarnya, daging sapi bisa digunakan untuk bermacam hidangan baik internasional maupun indonesia. Intinya meningkatkan kreativitas chef dan supaya kita bisa mencicipi makanan yang berbeda," kata Valeska kepada MNC Portal.

Di samping itu, daging sapi Australia juga memiliki keunggulan yang membuat karakteristiknya berbeda dari daging sapi lainnya. Cara peternak Australia merawat sapi ternaknya sangat berpengaruh terhadap kualitas daging.

"Para peternak sangat care, bagaimana membesarkan ternak, dikasih makan apa, lingkungan hidupnya seperti apa. Di Australia, udara segar rumput banyak. Hewan tersebut dalam berkembang biak secara natural, akhirnya menghasilkan daging sapi yang bagus," ungkap Valeska.

Hal ini juga yang ingin ditonjolkan lewat acara Chef Take Over. Daging sapi berkualitas hasil perawatan peternak Australia, diolah dengan kreativitas chef menjadi makanan yang lezat.

"MLA mewakili para peternak di Australia ingin benar-benar menhighlight kerja keras mereka dari peternakan sampai di Indonesia, ditonjolkan oleh chef, bisa dinikmati oleh kita semua," kata Valeska.

Chef Chandra Yudasswara, dibantu chef Agus, membuat beberapa hidangan spesial dari olahan daging sapi Australia. Seperti pan roasted oyster blade yuzu onion leeks, baked zuchini & carrot cheese soufle, beef sirloin katsu gruyere & spinach roll mustard cream, serta braised topside with forest mushroom & balsamic on parmessan rissoto. Menu hasil kreasi Chef Chandra ini akan terus disajikan di restoran Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, selama beberapa waktu. Para pencinta kuliner pun memiliki kesempatan untuk merasakan hasil kreasi makanan dari olahan daging sapi Australia. "Kali ini ada Chef Chandra. Kebetulan selama 2 minggu ini, menu yang dikreasikan ini akan ada di dalam restoran. Intinya memang untuk highlight apa yang bisa dikreasikan dan diciptakan bisa diciptakan dengan daging sapi australia," imbuhnya.