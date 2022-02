CELEBRITY Chef Chandra Yudasswara menghadirkan 3 menu spesial dalam pagelaran Chef Take Over Intimate Dinner yang digelar Meat and Livestock Australia (MLA) di NSNTR Restaurant, Mercure Hotel, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Chef Chandra membuat tiga hidangan spesial dari olahan daging sapi Australia. Seperti pan roasted oyster blade yuzu onion leeks, baked zuchini & carrot cheese soufle, beef sirloin katsu gruyere & spinach roll mustard cream, serta braised topside with forest mushroom & balsamic on parmessan rissoto.

Menurut Chef Chandra, mengolah daging sapi Australia sangat mudah. Dia tak merasa ada kesulitan berarti saat menciptakan 3 kreasi menu yang dihadirkannya dalam Chef Take Over Intimate Dinner ini.

"Tingkat kesulitannnya enggak ada. Daging sapi Australia sangat mudah di treatment. Saya rekomendasikan juga untuk chef-chef di hotel dan restoran," kata Chandra kepada MNC Portal.

Meski tak sulit dalam metode penanganannya, Chandra menjelaskan ada suatu hal yang perlu diperhatikan untuk memasak daging sapi Australia, yakni salam segi teknik memotong. "Treatmentnya enggak ribet. Pan fried, pan roast, atau grill, enggak banyak treatment. Tapi motongnya jangan sampai alurnya salah," kata Chandra.

Menu hasil kreasi Chef Chandra ini akan terus disajikan di restoran Hotel Mercure Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, selama beberapa waktu. Tentunya, para pencinta kuliner memiliki kesempatan untuk merasakan hasil kreasi makanan dari olahan daging sapi Australia.

"Kebetulan selama 2 minggu ini, menu yang dikreasikan ini akan ada di dalam restoran. Intinya memang untuk highlight apa yang bisa dikreasikan dan diciptakan bisa diciptakan dengan daging sapi australia," ujar Valeska, Chief Representative of MLA Indonesia.

(mrt)