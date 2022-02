SENYUM sangat penting dilakukan setiap hari. Selain membuat penampilan lebih awet muda, tersenyum juga menjadi salah satu cara termudah untuk self love atau mencintai diri sendiri. Sayangnya, masih banyak orang-orang yang menyepelekan hal ini.

Sebuah penelitian menunjukkan, seiring bertambahnya usia, senyuman seseorang justru semakin berkurang. Jika biasanya anak-anak bisa tertawa sebanyak 400 kali dalam sehari, orang dewasa yang bahagia justru tertawa hanya sekitar 20 hingga 50 kali dalam sehari. Demikian yang disampaikan oleh Jennyfer, M.Psi. selaku Clinical Psychologist.

Rupanya, hal ini dilatarbelakangi banyaknya pikiran yang kerap dicemaskan oleh orang-orang dewasa. Entah karena gigi kuning, tidak rata, atau mungkin senyuman yang dinilai tak sempurna bagi dirinya. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk menyembunyikan senyumnya.

"Kita terlalu banyak pikir. Jadi ketika mau senyum aja mikir, aduh 'senyuman aku udah oke belum ya.' Judgement dan statement sudah mulai bermunculan," kata Jennyfer, M.Psi. dalam Virtual Press Conference Rata - #FirstSmileMatters, Kamis (10/2/2022).

Selain menimbulkan kecemasan dan rasa kurang percaya diri, menahan senyum ini juga bisa membuat seseorang menjadi mudah stres. Melihat kondisi itu, Psikolog Jennyfer pun memberikan beberapa tips agar menjadi orang murah senyum. Simak selengkapnya berikut ini.

Yap, self love alias mencintai diri sendiri menjadi kunci utama agar seseorang bisa tersenyum dengan bebas. Cobalah menerima semua kekurangan dan kelebihan di dalam diri, tanpa mencemaskan hal-hal lain. Misalnya saja bentuk senyuman yang terasa aneh. Padahal bagi orang sekitar bentuk senyuman itu terlihat bagus dan cantik.

Nah, ini adalah salah satu akibat saat seseorang tidak mencintai dirinya sendiri. Mereka akan merasa cemas dengan hal-hal yang sebenarnya berjalan baik-baik saja. Oleh karenanya, Psikolog Jennyfer menyarankan untuk melakukan self love.

"Aduh senyumku aneh, karena kamu tidak sepenuhnya menerima dirimu. Dan ketika itu sudah terjadi apa yang kamu lakukan? Kamu akan cenderung lebih menyembunyikan senyumanmu. Walaupun orang lain bilang, 'enggak senyumanmu bagus, senyumanmu baik-baik saja,'" terang Psikolog Jennyfer.

2. Perbaiki diri

Tak sedikit orang yang menyalah artikan kata 'self love'. Self love di sini bukan berarti mengabaikan berbagai kekurangan tersebut. Misalnya saja membiarkan gigi yang berantakan tanpa berusaha untuk memperbaikinya. Ini salah satu perilaku yang salah, dan tidak termasuk dari self love.

Oleh karena itu, tips kedua dari Psikolog Jennyfer adalah memperbaiki diri sendiri. Selain meningkatkan kepercayaan diri, hal ini juga penting dilakukan demi kesehatan. Jika gigi kuning dan berantakan terasa memalukan, cobalah konsultasi ke dokter untuk mendapat solusinya. Hal terpenting, nyaman dengan penampilan diri sendiri. Dengan begitu, tersenyum pun akan terasa lebih mudah setiap hariya.

3. Awali hari dengan perasaan bahagia Tips ketiga adalah mengawali hari dengan perasaan bahagia. Ketika bangun tidur di pagi hari, hindari pikiran-pikiran negatif dan cobalah berpikir positif yang membangkitkan semangat. Ini akan menimbulkan perasaan bahagia dalam diri seseorang, sehingga tersenyum pun akan terasa lebih mudah untuk dilakukan. "Setiap kali kamu bangun tidur jangan langsung menampilkan 'aduh stres, aduh hari ini capek banget'. Jangan langsung kayak gitu pikiranya. Dimulai dari pikiran 'oke, ini hari baru aku akan menjalani hari dengan baik'," ujar Psikolog Jennyfer. 4. Tersenyum di depan cermin

Tips terakhir adalah tersenyum di depan cermin. Mungkin hal ini akan terasa canggung dan aneh pada awalnya. Tetapi, tersenyum dan melihat diri sendiri di depan cermin akan memberikan sugesti positif saat menjalani hari-hari. Dengan begitu, tersenyum pun akan terasa lebih mudah. Memang, tersenyum akan terasa sulit jika seseorang merasa sedih. Menunjukkan ekspresi sedih pun tak ada salahnya bagi setiap orang. Hanya saja, jangan lupa untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Dan tersenyum adalah langkah awal untuk bangkit dari kesedihan. Jadi, jangan lupa senyum!