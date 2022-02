RESTORAN fine dining di Jakarta bisa menjadi rekomendasi perjamuan makan bernuansa resmi yang biasanya bertujuan untuk mendukung kepentingan bisnis atau mempererat relasi. Fine dining kerap dilakukan di restoran mahal atau hotel berbintang.

Meskipun tak ada etika tertulis, ada sejumlah aturan fine dining yang harus dimengerti dan dijalani selama sesi makan berlangsung. Sebagai kota metropolitan, Jakarta punya banyak banget rekomendasi restoran berbasis fine dining yang akan memberikan kamu pengalaman makan yang terasa berbeda dari biasanya. Dirangkum MNC Portal, berikut adalah rekomendasi 10 restoran fine dining terbaik di Jakarta.

1. Sofia at Gunawarman

(Restoran Fine Dining di Jakarta, Foto: @sofiaatthegunawarman/Instagram)

Sofia, restoran dari The Gunawarman, Luxury Residence ini memiliki interior yang sangat menawan, layaknya di dalam kastil negara-negara Eropa Barat. Tempatnya sangat instagramable dan menawarkan suasana yang sangat nyaman, baik untuk after office meeting, hang out dan masih banyak lagi.

Untuk menu hidangan utama tersedia pilihan PALEMBANG (Malbi) Beef Cheek, Surf and Turf, Scallop, Creamy Lemon Cod dan menu spesial OMAHA Beef Short Ribs – Mebase. Sebagai penutup, ada pilihan dessert Bourbon Poached Apple, Sticky Dates Pudding dan Flambe Klappertaart.

2. WolfGang’s SteakHouse

Bagi beberapa orang, fine dining tidak luput dari steak, untuk itu kamu juga bisa mencoba Wolfgang’s Steakhouse. Restoran fine dining Jakarta yang satu ini merupakan restoran steak yang menerima penghargaan bintang lima.

Restoran yang terletak di ELYSEE SCBD Level 6 Rooftop ini menyediakan berbagai sajian steak segar dengan kualitas daging yang tidak ada duanya. Per porsi steak dibandrol dengan harga kurang lebih satu juta rupiah. Tidak heran jika restoran ini sangat sering didatangi oleh artis ternama Indonesia.

3. Animale Restaurant

Mewah, elegan dan ditambah dengan view jakarta dari ketinggian. Animale adalah restoran fine dining Jakarta yang sempurna untuk makan bersama pasangan ataupun kolega. Animale Restaurant terletak di MD Tower di lantai 11. Mereka menjual perpaduan makanan Mediterania Amerika.

Ada begitu banyak makanan untuk dicoba, termasuk pasta sumsum tulang, wagyu & foie gras carpaccio, pizza truffle, dan Barramundi. Semua makanan rasanya enak dan sangat unik. Mereka memiliki gaya dan pelapisan yang bagus, sehingga makanan terlihat bagus di foto.

3. Henshin Restaurant

Restoran fine dining Jakarta selanjutnya adalah Henshin. Menikmati dinner sembari menikmati senja di jakarta adalah suatu pengalaman yang berkesan. Diiringi live music dan mendapatkan pelayanan yang begitu luar biasa tentu akan membuat suasana semakin romantis.

Henshin Restaurant adalah restoran fine dining yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C22-A Jakarta Selatan. Restoran mewah yang mengusung makanan jepang sebagai ciri khasnya ini mendapat review yang sangat bagus dari para pelanggannya.

4. Vong Kitchen





(Restoran Fine Dining di Jakarta, Foto: @vongkitchen/Instagram)

Vong Kitchen yang merupakan bagian dari Alila Hotel di kawasan SCBD adalah restoran kelas atas. Menyajikan aneka makanan internasional dengan kualitas tinggi, dilengkapi dengan bar dan ruang duduk yang lega.

Restoran yang berlokasi di SCBD, dan kurang dari 1 km dari gelora Bung karno ini siap melayani pelanggan dengan sangat baik. Berbagai gaya masakan seperti Prancis, Amerika, Eropa, Internasional, dan Berbagai Grill siap menemani fine dining yang berkesan.

5. Hakkasan Fine Dining Jakarta

Hakkasan Jakarta, merupakan cabang ke-12 serta cabang pertama di Asia Tenggara dari Hakkasan restaurant yang berasal dari London dan memperoleh penghargaan satu bintang Michelin. Bertempat di lantai 25 Alila SCBD, restoran ini menawarkan ambience yang luar biasa.

Main course di sini customer bisa memilih satu dari 5 pilihan yang tersedia. Stir-fry black pepper rib eye with merlot, Sweet and sour pork, Crispy silver cod in XO sauce, Sanpei chicken claypot, dan Tofu, Aubergine and Mushroom Claypot.

6. Kahyangan Restaurant (Restoran Fine Dining di Jakarta, Foto: @kahyanganjakarta/Instagram) Sempurna! adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan restoran ini. Ketika berkunjung untuk dining di Kahyangan, kamu akan melihat Teppanyaki disuguhkan dan dibarengi oleh atraksi memasak oleh chef terbaik. Tidak hanya itu, ketika kamu datang ke restoran fine dining Jakarta terbaik yang satu ini, waiter yang super ramah akan memandumu. Mulai dari memilih tempat duduk, memilih hidangan, hingga beranjak meninggalkan lokasi. Semuanya perfect! 7. Namaaz Dining Namaaz adalah restoran gastronomi molekuler pertama di Indonesia yang menyajikan masakan Indonesia sebagai signature dishnya. Menu otentik Indonesia seperti: Tongseng, Steak Rendang, Sop Buntut, Pempek kapal selam, opor ayam, bebek cabe rawit dan lain-lain dengan bentuk makanan yang tidak terduga. 9. Amuz Gourmet SCBD Siapa yang tak kenal dengan restoran yang satu ini? Bahkan sekelas Farah Quinn saja mengaku berlangganan di sini. French fine dining terbaik di jakarta selatan, dengan nuansa romantis dan elegan. Dibalut dengan pelayanan yang super istimewa. Steak Frites, black angus beef sirloin, Duck Liver Foie Gras adalah main course yang paling direkomendasikan disini. Untuk dessert, kamu bisa mencicipi menu andalan mereka yaitu Camembert, Brie, Comte, Blue served with traditional accompaniments. 10. Bottega Ristorante Restoran yang punya interior mewah ini berlokasi di kawasan mega Kuningan Jakarta selatan. Semenjak hari pertama buka hingga saat ini tetap menjadi tempat favorit dine in. Kelebihan Restoran ini adalah harganya sedikit lebih terjangkau dibanding beberapa rekomendasi yang disebutkan di atas. Berbagai menu Eropa Italia dapat kamu coba di sini.