MENIKMATI Hari Valentine bersama pasangan, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan cinta dan sayang kepada seseorang.

Tak ada salahnya Anda menikmati makan malam romantis, seperti di deretan restoran yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Menghilangkan penat dan memanjakan orang terkasih menjadi momen yang pas saat merayakan Valentine. Ide makan malam ini bisa dilakukan di restoran dengan suasana tenang dna super romantis.

Berikut adalah deretan restoran yang asyik buat dinner romantis di malam Valentine, ditulis Okezone, Jumat (11/2/2022).

Aston Sentul Lake Resort & Conference





Untuk mewujudkan momen di malam Hari Kasih Sayang atau hari Valentine 14 Februari, Aston Sentul Lake Resort & Conference Center menawarkan konsep makan malam yang bertajuk “Romantic 6 (six) Course Valentine Dinning”. Bertempat di Pool Terrace yang terletak di lantai 3, Anda bisa menikmati dinner romantis dengan orang terkasih. Nmaun Anda perlu merogoh kocek sekira Rp1,3 jutaan untuk dua orang.

Ada beragam menu hidangan yang disajikan oleh chef. Menu hidangan pembuka, salad, soup, hidangan utama, dengan pilihan ikan salmon atau US Beef striploin, serta makanan penutup, tiramisu, sobet hingga petit four.

“Untuk menambah suasana makin romantis, anda akan dihibur alunan musik yang akan mengiringi selama makan malam," kata Marcomm Manager Indri Hapsari

Aurora Mansion

Resto yang berlokasi di Jalan Bukit Permata Golf Northridge Golf No.58, Babakan Madang, Babakan Madang, Bogor ini menawarkan pilihan lain untuk dinner romantis di malam Valentine. Anda bisa menikmati makan steak daging ala Eropa sambil minum red wine. Suasana resto pun sungguh romantis, apalagi ditemani SKETCH BAND yang akan menyanyikan lagu-lagu romantis.

"THE GRILL HOUSE Western and Indonesian *Buy 2 wagyu steak for 300K free 2 glass of red wine OR Buy 1 bottle of sababay wine free tenderloin steak ❤️❤️," tulis keterangan di Instagram @auroramansion.

Anthology Coffee & Tea Ingin ngopi cantik bareng pasangan sambil menikmati pemandangan hijau ala kafe di Sentul ini? Bisa banget untuk ide menghabiskan malam Valentine 14 Februari awal pekan besok. Di sini banyak jenis kopi dan teh kekinian yang bisa dicicipi, sembari menikmati beragam camilan yang lezat. Soal bujet pun tentu hemat dan pas untuk merayakan Valentine romantis di tengah bulan.