ADA 12 cara melancarkan haid akan dibahas dalam artikel kali ini. Haid yang lancar tentu menjadi dambaan bagi setiap kaum hawa. Karena, banyak wanita yang mengalami haid tidak lancar dan tidak jarang membuat mereka cemas. Hal itu tentu terjadi karena berbagai faktor.

Siklus menstruasi setiap wanita berbeda-beda, normalnya wanita biasa mengalami menstruasi setiap 21 hingga 35 hari sekali. Menstruasi yang tidak teratur terjadi jika periode antar waktu sering berubah-ubah. Bisa menjadi lebih cepat atau lebih lambat.

Melansir dari berbagai sumber, Okezone akan memberikan informasi tentang 12 cara melancarkan haid. Berikut ulasannya.

Istirahat yang cukup

Pikiran yang stress dan fisik yang kelelahan dapat menjadi salah satu penyebab haid tidak lancar. Maka dari itu, cobalah untuk beristirahat yang cukup dan hentikan kebiasaan tidur terlalu larut. Hal ini akan membantu pikirna menjadi lebih rileks dan mejaga hormon pengatur menstruasi.

Menjaga berat badan

Memiliki berat badan ideal akan memperlancar haid anda, oleh sebab itu usahakan berat badan anda tidak terlalu naik drastis maupun turun drastis. Biasakan untuk makan sehat dan berolahraga secara teratur untuk menjaga berat badan anda.

Mandi air hangat

Selain istirahat yang cukup, anda juga dapat merilekskan pikiran dan mengendurkan otot dengan mandi air hangat. Mandi air hangat dapat meningkatkan aliran darah yang dipercaya dapat mempercepat siklus haid.

Terapi hormon

Salah satu cara yang efektif untuk melancarkan haid adalah melakukan terapi hormon. Terapi ini dilakukan oleh dokter dan tidak bisa sembarangan. Caranya adalah anda akan diresepkan obat-obatan yang mengandung hormon progesteron dan esterogen dalam dosis tertentu.

Melakukan terapi hormon tentunya akan memberikan efek samping seperti mual, nyeri payudara, sakit kepala, hingga berat badan yang bertambah.

Mengatur jam tidur

Cara lain untuk memperlancar haid adalah dengan mengatur jam tidur. Dengan mengatur jam tidur, badan dan pikiran anda akan kembali rileks dan dapat memperlancar haid anda.

Mengonsumsi vitamin D

Selain dikenal sebagai pembantu penyerapan kalsium dalam tubuh, vitamin D juga dapat membantu memperlancar ovulasi dalam Rahim sehingga memperlancar haid. Untuk mendapatkan sinar matahari, anda dapat berjemur selama 15 menit setipa hari atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Seperti salmon, tuna, dan produk susu.

Buah nanas

Nanas mengandung enzim yang dapat mempengaruhi hormon esterogen dan dapat memperlancar haid. Enzim ini dinamakan enzim bromelain.

Vitamin C

Asam karbonat yang terkadnung dalam vitamin C dapat meningkatkan kadar esterogen. Anda dapat menemukan vitamin C dalam buah jeruk, sayuran hijau, atau kapsul vitamin C yang dijual di apotek.

Jahe

Rempah-rempah tradisional yang satu ini juga dapat dijadikan alternatif untuk memperlancar haid. Anda dapat meminum air rebusan jahe ini secara rutin.

Tanaman herbal Dong Quai

Dong Quai atau gingseng wnaita merupakan salah satu tanaman herbal yang tumbuh di bagian Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea. Tanaman ini sudah dipercaya sebagai obat herbal sejak 2.000 tahun yang lalu. Dipercaya dapat meningkatkan kualitas darah dan kontraksi rahim.

Kayu manis

Kayu manis dipercaya dapat membantu mengatasi haid yang tidak lancar. Bahkan ada penelitian mengenai kayu manis sebagai obat untuk mengatasi sindrom PCOS. Anda dapat mengkonsumsi rebusan air kayu manis untuk mendapatkan manfaatnya.

Kunyit

Mengkonsumsi kunyit juga dapat membantu memperlancar haid anda. Salah satu manfaat kandungan yang ada di kunyit adalah kurkumin yang telah terbukti banyak memberikan efek kesehatan yang bermanfaat. Anda dapat mengkonsumsi kunyit dalam bentuk suplemen atau merebusnya.

Demikian 12 cara melancarkan haid yang harus anda ketahui. Semoga artikel ini dapat membantu anda.