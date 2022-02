MASTERCHEF Indonesia Season 9 edisi hari ini, Minggu (13/2/2022), dibuka dengan tantangan Rolling. Ke-18 peserta dibagi menjadi 6 tim. Satu tim terdiri dari 3 orang dan harus memasak hidangan lengkap mulai appetizer, main course, hingga dessert dalam waktu hanya 60 menit.

Berada satu tim dalam grup 6, trio peserta cowok yakni Palitho, Rey, dan Alden mendapat sorotan juri. Pasalnya, cake pandan sebagai hidangan dessert mereka dinilai ancur-ancuran secara presentasi.

"Konsepnya bagus ya, tapi skill kalian belum sampai ke sana," ucap Chef Juna Rorimpandey.

"Ini dessert enggak banget ya sausnya. Bahkan tukang martabak yang naburin susu aja lebih bagus dari ini. Ingat ya, kalian berkompetisi di level Masterchef Indonesia, setiap yang dihidangkan di piring harus dipikirkan," lanjut koki asal Manado itu.

Secara presentasi, makanan kue hijau yang berisi keju dan ditaburi kacang serta karamel itu memang tampak nyeleneh. Selain tidak rapi, karamelnya terlalu lengket sampai-sampai membuat kue tersebut tidak jatuh saat piringnya dibalik sekalipun.

"Wow, amazing kuenya tidak hancur," sindir Chef Arnold Poernomo saat Chef Juna membalikkan piring kue tersebut.

"Rey, Rey, kayaknya karamel kamu udah bisa dipakai waxing ya," celetuk Machel peserta lainnya saat menyaksikan momen tersebut.

Saat tiba gilirannya mencicipi dan menilai makanan tersebut, Chef Renatta Moeloek tampaknya sangat kecewa dengan tiga peserta pria itu. Ia bahkan sampai ngamuk dan tidak mau mencicipi cake pandan tersebut.

"Lucu lihat Chef Juna balik-balik piring. It's not funny anymore. This is embarrassing," ujar Chef Renatta mengkritik.

"Cake, presentasinya terlalu buruk sampai saya aja makan enggak mau," tandas koki cantik lulusan sekolah memasak Le Cordon Bleu Paris itu.