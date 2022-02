SETIAP momentum kepulangan peserta dari Gallery Masterchef Indonesia Season 9 menimbulkan kesedihan bagi peserta lain. Hal itu sebagaimana yang terjadi dalam edisi hari ini, Minggu (13/2/2022).

Setelah melewati pressure test berupa tantangan nasi kuning, Pak Joel menjadi peserta yang harus pulang setelah hidangannya dianggap paling gagal oleh dewan juri dibandingkan tiga peserta lainnya yakni Victor, Indra, dan Okky.

Menariknya, selama ini peserta asal Aceh itu dianggap sebagai salah seorang peserta yang jago dalam mengolah masakan Nusantara. Namun sayang, hidangan nasi kuningnya kali ini justru terasa kurang bumbu.

"Salah satu dari kalian akan pulang, simply, karena it looks good but lack of taste. Pak Joel sorry," ucap Chef Arnold Poernomo mengumumkan hasil penjurian.

"Pak Joel hari ini kenapa saya tidak tahu. Saya juga tidak expect Pak Joel masak dengan lack of flavor," timpal Chef Renatta Moeloek coba menyemangati Pak Joel.

Mendapati pengumuman tersebut, peserta yang memiliki nama lengkap Zulfikar Aneuk Nanggroe itu tampak sedih, tapi menerima dengan lapang keputusan dewan juri.

"Yah cukup sedih juga ya saya harus keluar dari Gallery secepat ini, tapi saya memang kurang perform tampaknya," ungkap Pak Joel berkaca-kaca.

Selain dikenal jago memasak masakan Indonesia, Pak Joel juga merupakan salah satu peserta tertua di Masterchef Indonesia Season 9. Ia pun cukup dekat dan ramah kepada kontestan lainnya. Tidak pelak keputusan itu pun membuat suasana gallery menjadi haru. Banyak peserta yang merasa sedih, seperti Victor sang kontestan ganteng asal Semarang.

"Pak Joel udah saya anggap sebagai ayah saya sendiri. Sedih, mungkin ini bukan hari Pak Joel, tapi sukses di luar sana," ujar Victor.

Bahkan beberapa peserta lain tidak kuasa menahan air mata dan tampak menangis, misalnya Ocit peserta yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Ia bersama Mei-Mei dan Dara pun sampai turun untuk memeluk Pak Joel.

"Pak Joel jangan ragu-ragu, orang Sumatera itu kan biasanya kalau masak nendang ya bumbunya, nah itu enggak kelihatan di Pak Joel hari ini. Sukses di luar sana," seru Chef Juna Rorimpandey menyemangati.