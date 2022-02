Jakarta- Sejalan dengan komitmen untuk mewadahi bakat dan minat gamers di ajang kompetisi, Garena melalui Free Fire kembali meresmikan pembukaan rangkaian turnamen Free Fire Master League (FFML) Season V dan Free Fire Indonesia Masters (FFIM) 2022 Spring.

Dalam konferensi pers virtual yang diadakan pada 14 Februari 2022, Free Fire Esports Manager, Fresa Ansari mengungkapkan “Garena Free Fire terus berkomitmen untuk memberikan wadah kompetisi secara konsisten bagi gamers di seluruh Indonesia dari seluruh latar belakang. Dengan format baru ini, diharapkan dapat menciptakan ekosistem esports yang lebih kompetitif serta melahirkan atlet esports yang lebih berprestasi bagi Indonesia”.

Musim ini akan menghadirkan format pertandingan baru yang mengubah struktur kompetitif Free Fire Esports Indonesia dalam menentukan perwakilan tim menuju turnamen internasionalnya di Mei mendatang, yakni Free Fire World Series (FFWS) 2022 Sentosa yang terdiri dari babak Finals dan Play-ins. Mari kita bahas satu persatu!

Free Fire Master League Season V

FFML Season V kembali dibagi menjadi Divisi 1 (tim profesional) dan Divisi 2 (tim semi-profesional). Namun, turnamen FFML Season V Divisi 1 yang mempertandingkan para tim esports profesional kini akan ditempatkan sebagai kompetisi liga profesional tertinggi di Indonesia. Berkat itu, sang juara akan menerima Golden Ticket (Jalur Finals) ke turnamen FFWS 2022 Sentosa.

Divisi 1 akan diisi oleh 18 tim yang terdiri dari TANGCITY ESPORTS, WEST BANDIT ESPORTS, MADURA PRIME ESPORTS, ECHO ESPORTS, GPX, KINGS ESPORTS, BIGETRON ROSUGO, SES ALFAINK, ONIC OLYMPUS, NXL, TEAM GALAXIO, AURA IGNITE, ISLAND OF GODS, REBELLION TABOR, FIRST RAIDERS ECLIPSE, EVOS DIVINE, RRQ HIDE, dan THE PILLARS OPI.

Dengan diterapkannya sistem akumulasi poin pertandingan di FFML Season V DIvisi 1, mereka akan bermain selama 4 minggu untuk memperebutkan posisi pemuncak klasemen untuk bisa menjadi juara FFML Season V Divisi 1.

Selain berubahnya sistem poin akumulasi di FFML Season V Divisi 1, Revival System juga akan diterapkan di musim ini, yaitu sistem dimana para pemain yang telah tereliminasi dapat dihidupkan kembali oleh rekan satu timnya dengan menggunakan revival point di area revival yang terletak secara acak. Revival System merupakan fitur Game Free Fire yang baru pertama diterapkan dalam panggung kompetitif.

Berubahnya format turnamen Free Fire Master League merupakan upaya dalam membina atlet esports Free Fire Indonesia yang lebih teruji kompetensinya di kancah internasional.

Keberhasilan GPX sebagai tim pendatang baru di FFML dalam meraih posisi runner up di kejuaraan internasional Free Fire Asia Championship pada November lalu dengan mengalahkan sang juara FFWS 2021 Singapura, menjadi bukti bahwa para atlet esports Free Fire Indonesia siap menerima tantangan yang lebih besar demi kembali menjadi nomor satu di panggung kompetitif Free Fire Esports Global.

Format baru dari FFML Season V Divisi 1, sebelumnya sudah diterapkan di FFML Season V Divisi 2 yang baru saja berakhir, dan telah mendapatkan respon positif dari para penikmat serta pemain. G Arsy Aphrodite, Juara FFML Season V Divisi 2, menjadi bukti kuat format baru ini dapat membawa permainan para pemain ke level yang lebih tinggi.

Keberhasilan mereka menaklukkan RRQ Kazu yang terdegradasi dari FFML Divisi 1 musim lalu hingga mendominasi jalannya FFML Season V Divisi 2 menjadi pembicaraan para penggemar turnamen esports Free Fire Indonesia. Mereka berhasil mendapatkan slot promosi untuk bermain di FFML Season VI Divisi 1 pada Fall Season mendatang.

Meski Golden Ticket kini berpindah ke Free Fire Master League, setiap pemain Free Fire di Indonesia tetap berkesempatan untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Turnamen inklusif FFIM 2022 Spring akan memberikan kesempatan kepada pemain dari semua latar belakang (pendatang maupun profesional) untuk menjadi perwakilan Indonesia ke turnamen tingkat internasional. Juara dari FFIM 2022 Spring akan menerima Silver Ticket (Jalur Play-Ins) ke turnamen FFWS 2022 Sentosa.

Dalam kesempatan yang sama, siaran pers hari ini juga dimeriahkan dengan kehadiran Saeful “EVOS.Sam13” Muharrom (Pemain FFML Divisi 1), Coach GPX Rizaa, dan G Arsy Leem (Pemenang FFML Divisi 2) yang turut memberikan tanggapan mereka mengenai proyeksi pertandingan yang menggunakan format baru serta pengalaman dan tips mereka sebagai atlet esports.

Penyelenggaraan rangkaian turnamen Free Fire Esports 2022 Spring turut didukung oleh Pasta Crunch dan AMO CSD dari nabati group selaku sponsor utama. Ian Danarko, Marketing Manager Nabati turut mengungkapkan rasa bangganya dapat kembali memberikan support di peresmian turnamen Free Fire terbesar ini,

“Akhir-akhir ini, makan snack sembari bermain game adalah hal yang umum. Tahun ini, kami ingin menciptakan kemungkinan dan kreativitas lebih, oleh karena itu untuk kehadiran produk baru, kami percaya untuk kembali berkolaborasi dengan Garena untuk kedua kalinya sebagai salah satu perusahaan game yang berkembang paling pesat. Saya berharap dengan kolaborasi antara Pasta Crunch dan Free Fire, kita dapat berkembang lebih besar bersama, dan memberikan dampak yang positif kepada semua pihak.”

Turnamen Free Fire Master League Season V juga didukung oleh Big Rolls dan Sukro

Siaran pertandingan Free Fire Master League Season V Divisi 1 akan ditayangkan secara Live Streaming mulai tanggal 18 Februari hingga 13 Maret 2022, setiap Jumat, Sabtu dan Minggu di YouTube FF Esports ID. Informasi selengkapnya mengenai jadwal, rekap, dan hasil pertandingan, dapat diakses di website resmi Turnamen Garena Free Fire, https://turnamen.ff.garena.co.id/

Tonton dan dukung tim favorit kalian merebutkan titel perwakilan Indonesia serta total prize pool 2 miliar rupiah! Ikuti Free Fire pada Facebook, YouTube, Instagram, dan website resmi Turnamen Garena Free Fire untuk berita terbaru.

(CM)

(Wid)