SNOOP Dogg menjadi pengisi acara Halftime Super Bowl LVI paling dinantikan. Bintang Hip Hop dunia tersebut membawakan beberapa lagu, tapi yang paling spesial adalah aksinya bersama Dr Dre.

Ada sejumlah lagu yang Snoop Dogg bawakan bersama Dr Dre, misalnya 'The Next Episode', pun juga 'Still D.R.E.' yang menjadi penutup acara Halftime Super Bowl LVI. Ia benar-benar menghipnotis penonton yang hadir secara langsung dengan sangat epic.

Penampilan Snoop Dogg tidak boleh dilewatkan. Ya, bukan hanya suara dan aksi panggung yang membius, tampilan dia pun mencuri perhatian sekali. Salah satu item fashion yang paling disorot adalah kalung besar yang dipakai.

Menurut laporan Hypebeast, kalung yang dikenakan Snoop Dogg amat bersejarah untuk dirinya. Kalung tersebut mengambil inspirasi dari sampul album studio-nya yang ke 20. Rantai hingga liontinnya dirancang oleh Shop GLD.

Nah, karena terinspirasi dari sampul album berjudul BODR, yang mana di sana ada foto seekor anjing berpakaian seperti Snoop Dogg, karakter itu pun dimunculkan di kalung yang dipakai untuk Super Bowl LVI tahun ini.

Bahkan, jika dilihat secara detail, anjing yang ada di 'cover album' memiliki bulu yang dikepang, dan itu juga diperlihatkan di kalung istimewa tersebut. Si anjing pun tampak duduk di bangku tahta kerajaan, mirip dengan gambar di sampul album.

Ada tulisan 'Death Row Records' yang mana itu mengapit si anjing yang sedang duduk di kursi raja. Karakter anjing ini dipilih secara khusus untuk dijadikan kalung karena punya nilai sejarah.

"Album BODR itu menandai album studio pertama Snoop Dogg di bawah 'Snoop's Death Row Records' yang mana production house tersebut kini sudah menelurkan musisi hebat dunia seperti Nas, Wiz Khalifa, dan banyak lainnya," terang laporan Hypebeast, Senin (14/2/2022). Soal material yang ada di kalung tersebut, diketahui kalung bersejarah itu mengandung lebih dari 250 gram emas murni dan lebih dari 13 karat berlian VS alami. Sang desainer kalung, Shop GLD, sendiri sudah menciptakan perhiasan untuk selebriti terkenal lainnya seperti Cordae, Micah Parsons, Wiz Khalifa dan banyak lainnya. Bicara harga, sayangnya laman Hypebeast tidak membocorkan soal itu. Tapi, dengan kualitas yang baik dan ada nilai sejarah di balik pembuatannya, kalung tersebut tentu bernilai sangat tinggi.