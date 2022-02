DAGING steak tomahawk ala Sultan direkomendasikan untuk keluarga di rumah. Anda perlu tahu step-step memasak daging tersebut anti gagal ala restoran bintang lima.

Daging tomahawk dikenal sejak pertengahan abad ke-15. Konon katanya dipopulerkan oleh bangsa Spanyol saat menjajah Mesiko.

Makanan dengan irisan daging sapi atau rusa yang tebal tersebut kemudian semakin popular di Amerika. Hal itu juga tidak lepas dengan banyaknya peternakan sapi yang ada di Negeri Paman Sam kala itu.

Nah, tingginya kasus Omicron saat ini tentu menyulitkan Anda untuk pergi makan di restoran. Sebagai penghibur akhir pekan, Anda bisa masak daging steak untuk keluarga.

Lantas bagaimana step masak daging steak ala restoran ini? Seperti sajian khas restoran The Surosowan Cilegon yang dipaparkan Chef Andriawan Supriatna, berikut 7 step memasak daging steak yang mudah diikuti pemula.

Memilih daging

Bagi para pemula yang hobi memasak steak, biasanya akan cepat mengamati karena memasak daging steak khususnya tomahawk itu sangat mudah.

Yang pertama tentunya dimulai dengan pemilihan daging sapi. Untuk daging sapi yang ketebalannya sangat baik biasanya jenis daging impor. Tapi itu kembali ke selera, karena daging sapi lokal juga enak.

Daging segar

Pastikan daging itu secara teksturnya segar, masih ada sedikit tetesan darahnya. Setelah kita memilih bagian rib eye (bagian daging sekitar tulang iga)

Seasoning

Proses selanjutnya adalah seasoning yakni membumbui dengan garam dan merica hitam yang sudah digeprak kasar di wajan panas tanpa minyak. Kemudian dagingnya dibakar dibanting-banting secara dua sisi yang merata dengan memegang tulangnya.

Masak sesuai tingkat kematangan

"Biasanya di sini saya menyajikan tomahawk seberat 500 sampai dengan 700 gram (termasuk dengan tulangnya). Butuh waktu proses memasak sekitar 30 menit dengan tingkat kematangan medium, sedangkan untuk medium well (tingkat kematangan 80%) dan well done (sudah matang) bisa memakan waktu selama 45 menit," ucapnya.

Setelah di-grill, daging dimasukan ke oven dengan suhu diatas 250-300 derajat selama 3 menit untuk tingkat kematangan medium.

Nah untuk medium well diperlukan waktu 4 menit dan yang matang sekali sekitar 5-8 menit dengan suhu derajat yang sama.

Plating

"Setelah proses oven selesai, saya kemudian memotong dan plating (menata makanan) secara langsung di depan tamu, biasanya ini merupakan momen sakral yang ditunggu dan kadang sering diabadikan untuk melihat proses finishingnya," ucapnya.

Bumbu hidangan

Menurut chef yang sudah berkecimpung di dunia masak selama 30 tahun ini, bumbu sausnya yang cocok untuk steak tomahawk yakni barbeque sauce, black pepper sauce dan mushroom sauce.

Kombinasi menu

Daging steak tomahawk nikmat disajikan dengan fresh salad, mashed potato atau kentang goreng seperti steak lainnya. Jika ingin menyantap steak ala Eropa atau Amerika, bisa menambahkan red wine.