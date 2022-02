BAHASA cinta atau love language bisa digambarkan 5 jenis. Bahasa sendiri merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain.

Adapun 5 bahasa cinta tersebut, yakni words of Affirmation, quality time, receiving gifts, acts of Service dan physical touch. Nah, salah satu yang akan dibahas kali ini adalah act of service. Act of service adalah bahasa cinta yang ditunjukkan dengan melakukan sebuah tindakan nyata.

Bahasa cinta ini akan ditunjukkan melalui tindakan bukan hanya sekadar kata-kata. Tindakan ini harus dilakukan dengan sepenuh hati, agar pasangan Anda merasa percaya dan merasa dicintai.

Apabila Anda berhasil memenuhi bahasa cintanya dengan baik, maka akan mendapat hasil yang setara oleh pasangan. Ketika bahasa cinta pasangan Anda merupakan act of service ada beberapa tindakan yang harus dilakukan.

Merawat Pasangan

Ketika pasangan Anda sedang sakit, rawatlah ia dengan baik. Misalnya, dengan memberikan obat, membantu dia memilih makanan yang sehat untuk kesembuhannya, memasak makanan, dan tindakan-tindakan lainnya.

Mengantar Pasangan

Mereka lebih menghargai usaha Anda ketika Anda berusaha mengantar atau menjemput pasangan. Oleh karena itu, pasangan akan merasa lebih dicintai karena melihat pengorbanan Anda.

Membantu Pasangan

Pasangan dengan bahasa cinta ini biasanya tidak akan tergugah hatinya jika Anda hanya menggunakan kata-kata. Misalnya, dari pada hanya berkata “hati-hati bawa barangnya”, lebih baik Anda langsung take action untuk membantu dia membawa barang tersebut.

Sekarang Anda sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika pasangan bahasa cinta act of service. Semoga bermanfaat!

