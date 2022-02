PASANGAN Fuji dan Thariq Halilintar kini semakin mendapat banyak sorotan publik. Tak hanya soal kemesraan, tetapi juga gaya penampilan Fuji dan Thariq Halilintar.

Setelah menjadi sepasang kekasih, Thariq dan Fuji kerao pamer kekompakan dan kemesraan di muka umum. Salah satunya lewat potret gaya berbusana ‘couple look’ yang diperlihatkan Thariq dan Fuji di akun sosial media pribadinya.

Penasaran kan bagaimana sih gaya outfit couple ala pasangan yang dijuluki sebutan Thofu tersebut? Menghimpun akun Instagram Thariq dan Fuji, Selasa (15/2/2022) berikut ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Color block hitam putih





Kompak dengan tema gaya monokrom, paduan warna hitam dan putih dipilih Thariq dan Fuji untuk outfit kasual kali ini. Fuji bergaya boyish dalam balutan blus lengan panjang putih polos dan ripped straight jeans hitam serta sepatu tip toe high heels warna emas. Sementara Thariq, bergaya smart look mengenakan kemeja putih lengan panjang berkancing dipadu celana panjang hitam dan sepatu model dress shoes warna hitam.

2. Glamor look





Dinner romantis merayakan Valentine pertama, Thariq dan Fuji tampil all out dengan gaya glamor. Fuji bergaya bak Princess dalam balutan gaun sleveless ruffle warna hitam yang megah. Disempurnakan dengan tampilan gagah Thariq, yang memakai outfit setelan jas satin formal hitam. “Couple goals of the year,” puji akun Tf***ture

3. Semi formal Berpose duduk berdua di mobil golf, Thariq dan Fuji lagi-lagi kompak terlihat mengenakan outfit bernuansa hitam. Kali ini bergaya semi formal, Fuji terlihat lebih dewasa mengenakan mix and match blus satin warna ungu dipadu jaket blazer berkancing hitam dan rok span tulle hitam transparan. Di sisinya, Thariq tmpak necis dan maskulin dalam balutan kemeja motif Batik hitam putih dipadankan bersama setelan jas berkantung hitam. “Keren banget woy!,” seru netizen pemilik akun bernama _iam.bit