MARION Jola tak hanya dikenal sebagai penyanyi bersuara merdu. Marion Jola juga dianugerahi pesona kecantikan yang membuat banyak orang berdecak kagum.

Penyanyi kelahiran Kupang tersebut juga kerap mencuri perhatian lewat gaya penampilannya. Modis dan kekinian bisa menjadi gambaran dari penampilan Mario Jola.

Selain itu, Marion Jola kerap tampil dengan gaya fashion yang seksi. Salah satunya terlihat pada unggahan terbaru perempuan yang akrab disapa Lala tersebut di akun Instagram pribadinya, @lalamarionmj.

Marion Jola berpose menjadi mermaid di bawah laut untuk video klip lagu terbarunya, Overthinking. Lala mengenakan kostum ala mermaid alias putri duyung yang cantik.

Hiasan rambut di atas dahi menyempurnakan penampilan Lala sebagai putri duyung. Sementara, wajah Lala dipulas makeup flawless dengan riasan mata bold, penampilannya pun kian menawan.

Penampilan Marion Jola pun langsung banjir komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen memuji gaya Marion tampil bak putri duyung ini.

"Now I believe mermaid is real πŸ§œπŸ½β€β™€οΈ," ujar @rhay_da***

"Qweennn😭πŸ₯Ίβœ¨πŸ’œπŸ€©πŸ§œπŸ»β€β™€οΈ," kata @helenwa***

"Cantiknya mermaid 1 ini 😍😍😍," puji @frim***

"CANTIK BANGGEEETTTT INI IMPIAN AKU PAS KECILL !!!!πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”," ungkap @_adindapus***

"Manjalita madamβœ¨βœ¨πŸ¦‹," komen @n_rad***

"Syantieknya nyata syahabat 😍," ujar @gaga_antari***

(hel)