ATLET basket Cameron Brink memang tidak hanya memiliki banyak prestasi, tetapi juga paras yang cantik. Dia berhasil memenangkan medali emas mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia U-17 FIBA 2018 dan Piala Dunia FIBA U-19 2019.

Bahkan, Cameron dinilai sebagai rekrutan bintang lima dan pemain terbaik ketiga di kelas 2020 oleh ESPN. Bakatnya soal bermain basket memang tak perlu diragukan lagi.

Selain prestasinya, paras cantik dan tubuh semampai Cameron Brink juga mencuri perhatian publik. Tak jarang dia tampil seksi nan modis dalam busana ketat dan terbuka. Seperti apa penampilannya? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @cameronbrink22.

Sexy in red

Atlet basket Cameron Brink tampil seksi dalam balutan cut out ruched dress merah. Yap, potongan cut out itu membuat dadanya langsung terekspos. Lekuk tubuh langsingnya pun terlihat jelas di kamera. Agar lebih maksimal, Cameron merias wajahnya dengan makeup natural look dan lipstik matte berwarna pink.

Semetara rambutnya dibiarkan tergerai dengan sentuhan styling wavy agar lebih cantik. Sambil berpose manis memiringkan kepala, Cameron terlihat begitu seksi.

Gaya sporty

Atlet basket Cameron Brink terlihat begitu cantik dengan seragam kebanggaanya. Dengan rambut lurus yang digerai, dia justru terlihat seperti model, bukan atlet. Apalagi wajahnya dirias dengan makeup natural look dan lipstik pink seperti ini. Meski ekspresinya terlihat datar, tetapi pesona kecantikan Cameron tetap saja terpancar. So beautiful!

Sexy abs Atlet basket Cameron Brink tampil seksi memamerkan otot perutnya. Dihujani cahaya matahari, kulit mulusnya pun terlihat berseri di potret ini. Setelan bikini pink bermotif itu membuat penampilannya terlihat lebih stunning. Dengan geraian rambut ke samping, leher indah Cameron pun turut terekspos di kamera. Tak tertinggal, kacamata gaya pun turut dipakai sebagai pelengkap. Berpose candid sambil menikmati sinar matahari, Cameron tampak seperti Barbie. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. "Barbie," kata may***** "Supermodel," kata wil***** "Perut itu!!! πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," kata the***** "Miss sixpack," kata kay***** "Amazing Cameron!" kata rei***** Tampil feminin Kali ini Atlet basket Cameron Brink tampil feminin dalam balutan dress rajut biru muda. Beberapa kancing teratas sengaja dibuka untuk memberi kesan sexy yang effortless. Agar lebih maksimal, dia juga memadukan outfitnya dengan tas biru dan sepatu putih polos. Dengan sentuhan styling wavy pada rambut, pesona Cameron pun semakin sempurna. Ditambah lagi posenya yang tersenyum manis ini. Cute! Gaya edgy Cameron Brink tampil edgy memadukan crop puffer jacket dengan celana kulit berwarna hitam. Dengan potongan pendek dan kancing yang terbuka, otot perut sang atlet pun langsung terekspos di kamera. Tak lupa, wajahnya juga dirias dengan makeup natural look dan lipstik matte berwarna pink agar lebih maksimal. Rambutnya yang digerai berantakan ini justru memberi kesan messy yang seksi. Sambil berpose fierce menenteng tas, Cameron tampak begitu menawan. Beautiful in white Tak ingin melewati momen wisuda, Cameron Brink pun memamerkan toga kebanggaanya. Hanya saja dia memilih dress putih yang ketat sebagai outfitnya. Untuk alas kaki, Cameron memakai high heels berwarna nude agar kakinya terlihat lebih jenjang. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai dengan sentuhan styling wavy agar lebih manis. Cahaya matahari yang mengekspos tubuhnya membuat kulitnya tampak mengkilap di sini. Apalagi dress ketat itu mempertegas lekuk tubuh langsingnya. Berpose cantik sambil bertolak pinggang, Cameron terlihat begitu memesona.