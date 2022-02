MEDIA sosial di masa sekarang bukan lagi tempat berkomunikasi atau mencari informasi, namun ladang cuan bagi sebagian orang. Beberapa orang mengandalkan media sosial sebagai portofolio diri.

Menariknya, semakin ke sini semakin banyak orang yang terobsesi menjadi influencer atau individu yang banyak memiliki pengikut dan jadi role model di media sosial. Segala macam konten diciptakan untuk menarik perhatian, termasuk konten video.

"Konten berbasis video menjadi pilihan yang banyak disukai masyarakat saat ini, salah satunya pada platform Youtube," terang Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin, dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Jumat (18/2/2022).

Karena Youtube menjadi salah satu ladang influencer berkarya dan mencari keuntungan, beberapa kompetisi konten video pun tercipta di sana. Salah satunya 'Be the Influencer: Review Aplikasi PINTU di Youtube'.

"Youtube menjadi salah satu media sosial yang berperan sebagai wadah para individu kreatif menghasilkan karya-karya terbaik dan kompetisi konten video bisa memacu mereka menghasilkan karya sekreatif mungkin," tambah Timo.

Perlu Anda ketahui, berdasarkan laporan We Are Social berjudul DIGITAL 2022: ANOTHER YEAR OF BUMBER GROWTH, Indonesia berada di peringkat keempat pengguna internet mengakses video di Youtube.

Dikatakan data tersebut bahwa dalam satu bulan, pengguna internet di Indonesia bisa menghabiskan waktu sebanyak 26,4 jam di Youtube.

