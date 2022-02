IMAGE model memang identik dengan perempuan cantik yang tanpa cela, memiliki badan proporsional dengan kulit mulus dan wajah cantik. Tapi, belakangan image model memang terus diubah, sesuai dengan perkembangan zaman.

Kini banyak mereka yang tidak lagi sempurna ikut masuk dalam dunia modeling. Terbaru, perusahaan lingerie kenamaan dunia, Victoria’s Secret baru saja memperkenalkan model down syndrome untuk kampanye koleksi rancangan terbaru, Love Cloud.

Ialah Sofia Jirau, model dengan Down Syndrome. Bergabung dengan brand lingerie high class tersebut, mengutip Channel News Asia, Sabtu (19/2/2022) Sofia menjadi model Down Syndrome pertama untuk Victoria’s Secret.

Bersama 17 perempuan lainnya, yang terdiri dari kombinasi model profesional dan non profesional dari berbagai usia, bentuk tubuh dan warna kulit. Perempuan berusia 24 tahun ini mempromosikan koleksi Love Cloud.

Lewat akun Instagram pribadinya, Sofia mengekspresikan kegembiraannya bisa terpilih sebagai model dari brand sekelas Victoria’s Secret.

“Akhirnya saya bisa membagikan rahasia ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung project ini. Terima kasih Victoria's Secret telah melihat potensi model dalam diri saya dan menjadikan saya bagian dari kampanye Love Cloud Collection,” tulis Sofia sebagai keterangan foto dirinya mengenakan bra.

Debut modeling Sofia sendiri dimulai pada gelaran pekan mode bergengsi, New York Fashion Week 2020. Ketika dirinya menjadi salah satu dari beberapa model pertama dengan Down Syndrome yang berjalan di panggung runway New York Fashion Week.

