VARIAN Omicron memang disebut lebih mudah menular dibandingkan varian lainnya. Oleh karena itu, berada di tempat-tempat umum memang sangat diwajibkan melakukan protokol kesehatan, meskipun sudah melakukan vaksinasi.

Tapi, dari sekian banyak tempat umum yang ada, terdapat beberapa tempat yang lebih rawan dibandingkan lainnya. Menurut Gugus Tugas dan Komite Penyakit Menular Asosiasi Medis Texas (the Texas Medical Association Covid-19 Task Force and Committee on Infectious Diseases) telah membuat peringkat aktivitas pada tingkat risiko untuk Covid-19.

"Tingkat didasarkan pada masukan dari anggota dokter dari gugus tugas dan komite, yang bekerja dari asumsi bahwa tidak peduli mereka yang beraktivitas mengambil tindakan pencegahan keselamatan sebanyak yang mereka bisa," katanya dikutip dari eatthis.

Tempat Makan Prasmanan

Salah satu tempat yang selama pandemi, sebagian besar perusahaan telah menghilangkan salad bar dan prasmanan ini. Dengan alasan yang baik yakni Covid-19, diketahui dapat menyebar melalui tetesan yang terinfeksi, dapat berpindah dari seseorang dan ke dalam makanan. Jika Anda kebetulan menemukan prasmanan, mungkin yang terbaik adalah menghindarinya agar tetap aman.

Tempat Olahraga (Gym)

Meskipun olahraga merupakan komponen penting bagi kesehatan, baik mental maupun fisik. Kebanyakan ahli sama-sama khawatir bahwa ruang olahraga bersama situasi yang sempurna bagi penyebaran virus. Pertama, jarak sosial bisa jadi rumit di gym, memungkinkan penularan langsung dari orang ke orang.

Kedua, jika peralatan tidak didesinfeksi dengan benar antara setiap penggunaan dan orang-orang gagal mempraktikkan kebersihan tangan.

Taman Hiburan

Tempat yang menyenangkan bagi semua orang, tetapi menurut Asosiasi Medis Texas, taman tersebut cukup berisiko untuk penyebaran Covid-19. Apa pun itu, sebelum pergi, perlu memastikan bawah semua mengikuti protokol Covid yang direkomendasikan, mewajibkan masker, membatasi jumlah tamu dan memastikan ruang bersama menjaga jarak sosial.

Bioskop

Salah satu tempat yang ditutup ketika Covid-19 melanda, sebab para ahli mencentang banyak kotak "zona bahaya". Di mana mereka umumnya di dalam ruangan, melibatkan sekelompok besar orang di ruang kecil, dan berbagi permukaan. Hal tersebut sangat rentan terjadinya penularan Covid-19.

Konser Musik Saat pandemi, menikmati musik live menjadi kegiatan yang sangat rentan. Sebab, setiap kali banyak orang berkumpul, ada banyak peluang untuk tertular Covid-19. Stadion Olahraga Pergi ke Stadion Olahraga sama halnya, seperti ke konser musik, juga sangat berisiko untuk penularan Covid-19. Seiring dengan adanya Covid-19, Stadion mulai menawarkan penggemar untuk menyemangati tim favorit mereka dengan cara yang jauh lebih terbatas. Dengan hanya mengizinkan sejumlah orang tertentu, menjaga jarak sosial, dan mengharuskan penggunaan masker. Ibadah Besar Setiap agama memiliki perayaan atau momen untuk melakukan ibadah bersama secara umum. Seperti di Amerika, beribadah dalam kelompok adalah salah satu kegiatan yang paling berbahaya menurut para ahli. Dengan permukaan yang sama, kemungkinan penyebaran partikel virus melalui nyanyian, teriakan, dan pembicaraan hingga kedekatan jamaah memiliki risiko tertular Covid-19. Bar Menurut pakar kesehatan, Dr. Anthony Fauci bahwa bar sangat kondusif untuk penyebaran Covid-19. Sebab jarak sosial hampir tidak diterapkan dalam situasi itu, kebanyakan orang tidak mengenakan masker di Bar karena mereka minum.