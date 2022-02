MANTAN Ratu Kecantikan Hong Kong Celina Harto tengah menjadi perhatian netizen. Celine sebagai 1st runner up Miss Hong Kong tahun 2020 dituding selingkuh oleh sang mantan pacar, Hinson Chou, telah berselingkuh dengan enam orang pria.

Terlepas dari skandal yang sedang melilit dirinya, sosok Celina sebagai ratu kecantikan paket lengkap cantik dan berbakat memang memesona. Seperti apa sih sosok Celina Harto? Merangkum akun Instagram pribadi Celina, Sabtu (19/2/2022) berikut ulasan singkat lima potret Celina Harto.

Cantik alami

Membuktikan dirinya memang memiliki kecantikan alami, Celina percaya diri mengunggah swafoto jadul dirinya saat masih anak-anak berdua dengan sang ibu. Terlihat kan kalau paras Celina memang sudah cantik alami sejak kecil.

Jago balet

Selain bisa memainkan alat musik seperti harpa dan drum. Celina juga ternyata bisa menari balet. Ini adalah potret cantik Celina saat berlatih balet, hanya mengenakan outfit kasual baju balet hitam dan celana legging abu-abu, wajah minim riasan dan rambut yang dikuncir kuda simpel pesona Celina memang tak main-main. โ€œElegant, stunning girl,โ€ puji akun **tthew19966

Minimalist look

Nah kalau yang ini adalah potret cantik Celina saat photoshoot dengan konsep minimalist look. Outfit super simpel, one piece bodysuit dress hitam dan kaus kaki. Wajah cantik Celina dirias makeup flawless ala Korea menonjolkan glass and dewy skin miliknya. Dijepret lensa kamera, Celina sigap memajang pose wajah innocent.

Ratu kecantikan Inilah penampilan visual Celina Harto saat jadi ratu kecantikan se-Hong Kong, sukses meraih titel 1st Runner Up. Mengenakan gaun panjang warna lavender bertabur payet bling-bling dan kristal dan mahkota mewah di kepalanya, perempuan bertinggi tubuh 171 sentimeter tersebut terlihat cantik sempurna! Hobi tinju Lewat akun sosial media miliknya, Celina memperlihatkan dirinya yang suka berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Meski terlihat bergaya feminin dan lembut, jangan salah satu rutinitas olahraganya ternyata adalah tinju loh! Jenis olahraga yang biasanya didominasi kaum pria.