DEWI fortuna masih berpihak pada Dara, salah seorang peserta MasterChef Indonesia Season 9 yang masuk pressure test di episode 10. Meski hidangannya dinilai effortless dan kurang complexion oleh juri, tetapi Dara tetap lolos ke babak selanjutnya.

Tantangan yang harus dihadapi di sesi pressure test kali ini adalah membuat bebek peking dalam waktu 60 menit. Di 15 menit pertama saja Dara masih terlihat sibuk memotong bagian bebeknya dan belum mengolah bumbu satu pun.

"Aku tuh sulit banget pas motong si bebeknya soalnya bebeknya tuh gede banget," ujar Dara dalam acara MasterChef Indonesia Season 9, Minggu (20/2/2022).

Tak hanya menghabiskan waktu untuk memotong bebek, di 5 menit terakhir pun Dara tiba-tiba mengganti sambal hijaunya dengan saus oriental biasa. Ya, sebelumya Dara berniat membuat bebek cabe hijau beserta nasi putih sebagai pelengkapnya.

Namun, dia malah tak percaya diri dengan sambal hijau buatannya karena menurutnya terasa pahit, di 5 menit terakhir. Alhasil, Dara hanya menyajikan daging bebeknya dengan begitu sederhana menggunakan soy sauce, bahkan tanpa dipotong terlebih dahulu hingga membuat juri merasa kesulitan.

"Harus make sure kamu udah slice dengan ukuran yang orang gampang makan langsung dengan sendok," tutur Chef Renata.

Menariknya, Chef Renata mengaku sempat mencicipi sambal hijau buatan Dara di bench sebelumnya. Menurutnya, sambal hijau itu terasa enak dan sangat wangi, hanya saja sedikit terlalu asin. Tetapi, over all so good kata Chef Renata.

"Aduh nyesel banget! Pas Chef Renata bilang kalau sambal hijau aku tuh ternyata enak dan aku nggak jadi sajiin," kata Dara.

Meski demikian, hidangan bebek Dara tetap mendapat pujian oleh ketiga juri. Kematangan dagingnya pun disebut sangat sempurna oleh Chef Arnold. Sayang, complexion bebek hidangan Dara masih sangat kurang, hanya daging, nasi dan soy sauce yang tak begitu menarik menurut Chef Renata dan Chef Juna. Seharusnya hidangan ini membuat Dara pulang dari galeri MasterChef Indonesia Season 9. Akan tetapi, juri memutuskan bahwa hidangannya masih lebih baik dibandingkan Noni, peserta lain yang juga masuk pressure test. Dia pun akhirnya dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. "Dara kamu seharusnya pulang, tapi karena kamu mengelola bebeknya dengan sempurna, we keep you. Jangan bikin kami menyesal dengan keputusan kami," ucap Chef Juna.