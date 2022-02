GAYA seksi Raline Shah pakai dress mini sukses membuat netizen terpesona. Bagaimana tidak, pesona Raline Shah di usianya yang sudah 36 tahun ini terlihat semakin terpancar nan memesona.

Apalagi saat memakai dress mini yang modis dan kekinian. Para netizen pun langsung gagal fokus dibuatnya. Seperti apa penampilannya? Yuk intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @ralineshah, Senin (21/2/2022).

1. Fashionable





Raline Shah tampil fashionable mengenakan dress mini concert tie neck dari Zimmermann. Model kerah berdasi yang begitu unik membuat outfitnya terlihat begitu eye catching di sini. Ditambah lagi potongan lengan balon yang mengembang memberi kesan feminin yang ramping pada siluet tubuhnya. Berpose mengerucutkan bibir sambil mengacungkan tangan dan mengangkat satu kaki, Raline Shah tampak begitu menggemaskan. Cute!

2. Pinky girl





Di bulan Peduli Kanker Payudara, Raline Shah tampil memesona dalam balutan busana serba pink. Dress mini pink lengan panjang yang ketat membuat body goals Raline terpampang nyata di kamera. Aksen ruffle yang menjuntai pun tampak mempermanis penampilannya. Dipadukan dengan high heels berwarna senada, kaki Raline tampak begitu jenjang dipotret ini. Apalagi cahaya terang tampak mengekspos kulitnya, pesona sang aktris pun semakin berseri.

Agar lebih maksimal, Raline juga memakai perhiasan anting serta kalung bulat emas sebagai aksesori. Sementara rambutnya ditata rapi bergaya wet look membuat penampilan terkesan seksi. Dengan polesan makeup flawless look dan lipstik glossy pink, penampilan Raline pun tampak semakin sempurna. Tak dipungkiri para netizen membanjiri pujian di kolom komentar.

"Beautiful n Perfect Body," kata ind*****.

"U look so good in pink... u r like paris hilton of indonesia," kata wei*****.

"Cantiknya bikin aku meleleh," kata l4m*****.

"Cantik paraaaahh.. gak ngerti lagiii," kata ari*****.

"Galgadotnya indonesia," kata nit*****.

"Like a barbie," kata del*****.

3. Pose seksi





Raline Shah berpose seksi sambil selonjoran di sofa. Dia memadukan dress mini hitam Louis Vuitton dengan sepatu boots hitam untuk memberi kesan bold yang elegan. Kaki Raline pun tampak lebih jenjang dengan outfit ini. Apalagi posenya sambil selonjoran seperti ini.

Agar lebih maksimal, Raline memakai tas Louis Vuitton cokelat serta perhiasan kalung yang menjuntai cantik. Rambutnya dibiarkan tergerai indah membuat pesonanya semakin bertambah. Meski terlihat simpel, tetapi penampilan Raline Shah ini tetap saja mencuri perhatian publik.

"Very BeautifulAnd very sexy," kata nic*****.

"Cantiknya berkelas ," kata add*****.

"Sempurnaa," kata ag_*****.

"Ahhh cantik bgt sihhh ka," kata mar*****.

"Sumpah kyk 18thn," kata fin*****.

4. Beautiful in white Raline Shah tampil begitu cantik dalam balutan dress mini berwarna putih. Pesonanya terlihat lebih berseri nan menawan dengan outfit ini. Aksen ruffle disertai pola renda yang sederhana pun membuat Raline Shah terlihat lebih girly. Dipadukan dengan sepatu boots tinggi hitam yang mengkilap, gaya Raline Shah pun semakin ciamik nan memesona. Berbeda dengan warna dress dan sepatunya, Raline sengaja memilih tas kuning yang mentereng sebagai color blocked agar tetap eye catching. Rambutnya digerai rapi dengan sentuhan styling wavy membuat pesonanya semakin bertambah. Berpose candid sambil menenteng tas, Raline sukses memikat hati para penggemarnya. 5. Tampil elegan dengan dress mini hitam Raline Shah tampil elegan dalam balutan dress mini hitam beraksen rempel. Model strap spaghetti yang tipis membuat penampilannya terkesan seksi di sini. Apalagi kulit mulusnya terpampang nyata di kamera. Dengan polesan makeup semi glamor dan geraian rambut ke belakang, Raline Shah tampak begitu menawan di potret ini. So gorgeous!