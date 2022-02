GAUN satin merah muda bergaya Marilyn Monroe beserta aksesoris yang dikenakan oleh bintang pop Madonna dalam video musik "Material Girl" (1984) akan dilelang dengan perkiraan harga 100.000 dolar AS (Rp1,4 miliar) hingga 200.000 dolar AS (Rp2,8 miliar).

Gaun tersebut sudah sepaket dengan atasan bustier, pita satin merah muda berukuran besar, sarung tangan opera satin, dan gelang berlian imitasi. Acara lelang rencananya akan diadakan pada Mei di California, Amerika Serikat, oleh rumah lelang Julien's Auctions.

"Kami memiliki gaun Madonna yang dia kenakan dalam video 'Material Girl' pada tahun 1985, di mana menampilkan kembali gaya Marilyn Monroe dari film 1950-an 'Gentlemen Prefer Blondes'," kata pendiri dan CEO Julien's Auctions, Darren Julien, dikutip dari Reuters pada Senin.

Julien mengatakan, gaun tersebut menjadi salah satu bagian paling bersejarah dan ikonik dari Madonna.

"Sangat sedikit barang ikon miliknya ini berada di domain publik," tambahnya.

Gaun merah muda itu pada awalnya dibuat untuk film televisi produksi tahun 1980 tentang Monroe, tetapi akhirnya disewa untuk digunakan dalam video musik "Material Girl" Madonna. Video tersebut terinspirasi oleh penampilan Monroe dari lagu "Diamonds Are a Girl's Best Friend".

Selain gaun Madonna, Julien's Auctions juga akan melelang seperangkat drum langka dari band pertama yang dibentuk John Lennon dan Paul McCartney, The Quarrymen. Drum itu akan dijual dengan perkiraan harga antara 400.000 dolar AS (Rp5,7 miliar) hingga 600.000 dolar AS (Rp8,5 miliar).

"Hal utama yang kami miliki adalah drum kit Colin Hanton yang dia gunakan di The Quarrymen, tentu saja, didirikan oleh John (Lennon) dan Paul (McCartney), yang merupakan band pertama. Dan Colin adalah drummer dari tahun 1956 hingga 1959," kata Julien.

Sebelumnya, rumah lelang itu telah menjual seperangkat drum milik Ringo Starr pada 2015 seharga 2,1 juta dolar AS (Rp30 miliar). Oleh sebab itu, menurut Julien, drum yang digunakan Colin merupakan bagian yang sangat penting dari sejarah rock and roll.

"Hanya ada sedikit item yang tersedia dari The Quarrymen," tuturnya.

