GAYA seksi Livy Renata pakai tanktop sukses membuat netizen terpana. Penampilan Livy Renata memang sedang menjadi sorotan lantaran sosoknya dinilai sangat polos dan lucu saat menjawab pertanyaan di berbagai podcast YouTube.

Livy Renata sendiri sudah cukup populer dalam dunia eSports, terutama bagi para pemain Mobile Legend (ML), Valorant, dan Players Unknown Battleground (PUBG). Memiliki paras cantik dan tubuh body goals, gadis 19 tahun ini pun didapuk sebagai Brand Ambassador tim Alter Ego dan LUX by GAMECO.

Didapuk sebagai Brand Ambassador, tak heran jika outfit apapun terlihat selalu cocok di tubuh Livy Renata. Apalagi saat memakai tanktop ketat dengan model kekinian. Penasaran? Yuk, intip lima potret Livy Renata berikut ini, dikutip dari Instagram @livyrenata, Selasa (22/2/2022).

1. Selfie pakaiĀ tanktopĀ hitam





Livy Renata memang cukup narsis di Instagram, saat di perjalanan saja dia menyempatkan diri untuk berpose selfie. tanktop hitam model spaghetti strap yang ketat membuat kulit mulusnya langsung terekspos di kamera. Terlebih cahaya matahari turut menghujani kulit putihnya, pesona kecantikan Livy pun semakin berseri di potret ini.

Memaksimalkan gayanya, wanita kelahiran 26 Maret 2002 itu memakai liptint pink serta blush on yang merona agar tak terlalu pucat. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek pun semakin menyempurnakan penampilannya. Meski posenya tak memamerkan senyum, tetapi paras cantik Livy tetap saja memikat hati para penggemarnya. So beautiful!

2. Mirror selfie





Kali ini Livy Renata bernarsis ria di depan cermin. Dia memakai crop tanktop putih beraksen renda yang begitu ketat membuat penampilannya terkesan seksi. Potongan v-neck yang begitu rendah pun membuat belahan dadanya tampak sedikit mengintip di potret ini.

Dipadukan dengan rok mini tartan beraksen renda, gaya Livy Renata ini terlihat begitu manis sekaligus seksi. Apalagi rambutnya dibiarkan tergerai menyisakan poni yang menjuntai manis di dahinya. Cute!

3. Seksi pakaiĀ tanktopĀ krem





Livy Renata tampil seksi mengenakan crop tanktop berwarna krem yang ketat dan celana jogger berwarna senada. Polesan makeup flawless look dengan blush on yang merona membuat wajahnya tampak begitu menggemaskan di potret ini. Apalagi rambutnya dibiarkan tergerai dengan sentuhan styling wavy. Sambil tersenyum manis ke kamera, Livy Renata sukses bikin netizen terpesona.

"Rumah ku pasti aman karna bidadari nya cantik sprti iniiii," kata sap*****.

"Surga aman aman aja kah ? klo bidadari nya turun ke bumi gini," kata rez*****.

"Boneka apa manusia ini?" kata mic*****.

"Cicik manis banget," kata nag*****.

"Waoo bidadari lagi duduk kepanasan," kata mao*****.

4. Tampil modis serba biru muda Livy Renata tampil seksi memakai outfit serba biru muda. Dia memadukan tanktop ketatnya dengan kardigan yang sengaja melorot untuk memberi kesan seksi yang effortless. Alhasil, bahu mulusnya pun langsung terpampang nyata di kamera. Apalagi rambutnya sengaja diangkat ke atas seperti ini, leher indah Livy pun turut menjadi sorotan. Berpose fierce sambil menatap tajam kamera, Livy Renata tampak begitu memesona. Tak heran jika para pria langsung terpikat melihatnya. 5. Seksi pakai rok menerawang Livy Renata tampil seksi mengenakan one shoulder tanktop putih dan rok panjang yang menerawang. Rok tipis yang menerawang itu membuat celana dalam putihnya terlihat samar dari kamera. Aura keseksian Livy pun semakin membara dengan outfinya ini. Terlebih one shoulder tanktop putih itu terlihat begitu ketat di tubuhnya. Dengan gaya rambut yang dicepol rapi, penampilan Livy Renata sukses bikin netizen gagal fokus. Apalagi posenya sambil tersenyum manis dan memainkan rambut seperti ini. Netizen pun langsung membanjiri pujian di kolom komentar. "Cantiknya kayak bidadari," kata yos*****. "Imutnya di borong dong," kata mah*****. "Waa bidadari syurga tak bersayap," kata faz*****. "Udah bajunya putih, orangnya putih juga, dah kaya bidadari dari kahyangan," kata brn*****. "Tembus pandang," kata vik*****.