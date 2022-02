INDRA Kenz mendadak menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Hal ini karena unggahan foto dirinya tengah jalani EKG atau pemeriksaan jantung dianggap ada yang janggal.

Ya, pemeriksaan EKG yang dijalani Indra Kenz didapati beberapa hal aneh, termasuk masih terpasangnya earphone di telinga influencer tajir tersebut. Bahkan, kacamata dan topi masih dipakainya.

"Last check up," tulis Indra Kenz di unggahan fotonya. Perlu Anda ketahui, Indra Kenz terbang ke Turki untuk menjalani pengobatan penyakit yang dideritanya. EKG menjadi medical check up yang harus dijalaninya.

Di foto yang tersebar di Twitter, terlihat chat obrolan WhatsApp yang melihat keanehan di foto Indra Kenz tersebut.

"Dokternya lulusan mana bang? EKG tapi earphone sama kacamata masih dipakai. Enggak boleh menempel logam anjir (saat pemeriksaan EKG). Mana masih pakai masker sama topi, si bodat," tulis chat di WhatsApp yang diunggah akun Twitter @unmagnetis.

BACA JUGA :Â 6 Fakta Mengejutkan Indra Kenz, Crazy Rich Medan Terseret Kasus Binomo

Unggahan itu seketika viral. Bahkan, beberapa netizen menyamakan kasus Indra Kenz ini dengan Setya Novanto yang pernah juga fotonya viral di medsos saat terbaring lesu di kasur rumah sakit dengan peralatan medis menempel di tubuhnya.

Netizen lain mempertanyakan tes EKG di Turki apakah punya standar yang berbeda.

"Apakah SOP pemasangan EKG di Turki berbeda sendiri dengan seluruh negeri di dunia? Apakah EKG membolehkan pasien pakai topi, kacamata, earphone? Mana perawat yang masang, tak kempleng sini," terang unggahan yang dibagikan akun @NikoMo***.

BACA JUGA :Â Usai Berobat di Turki, Indra Kenz Bakal Penuhi Panggilan Polri

Ia menambahkan, "Apakah letak pemasangannya benar seperti itu? Apakah ICS (intercostalis space) crazy rich Indra Kenz berbeda sendiri sama seluruh makhluk manusia di muka bumi ini? Mana perawat yang bertugas? Kenapa pasang EKG seperti itu. Ini kan mau dikontenin, bikin malu Indra Kenz saja. Mana dokter yang membiarkan pemasangannya seperti itu? Balik lagi sekolah kedokteran!".

Menjadi pertanyaan sekarang, benarkah saat pemeriksaan EKG berlangsung tidak boleh ada benda di tubuh, terlebih berbahan logam?

EKG sendiri kepanjangan dari Elektrokardiogram yang merupakan salah satu tes sederhana dan tercepat untuk mengevaluasi jantung. Alat ini mampu membaca aktivitas listrik jantung yang kemudian ditafsirkan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.

Dalam penjelasan laman Hopkins Medicine, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum pemeriksaan EKG, termasuk melepas benda-benda di tubuh yang berbahan logam. Secara lebih lengkap, berikut hal yang dilakukan sebelum tes EKG: 1. Pasien diminta melepas semua perhiasan atau benda lain yang berbahan logam dari tubuh. 2. Pasien diminta untuk melepas pakaian dari pinggang ke atas. 3. Saat pemeriksaan EKG berlangsung, privasi pasien dijaga betul dengan perawat menutup tirai ruang pemeriksaan. 4. Pasien kemudian diminta berbaring di kasur rumah sakit dan coba untuk rileks. 5. Jangan berbicara atau bergerak selama pemeriksaan EKG berlangsung. 6. Jika dada Anda berbulu, perawat biasanya akan mencukur dulu beberapa bagian untuk memastikan alat EKG menempel di kulit. 7. Alat EKG akan dipasang di dada, lengan, dan kaki. Kabel timah akan dipasang ke elektroda. 8. Setelah kabel terpasang, perawat memasukkan informasi pengenal diri pasien ke komputer. 9. Pemeriksaan EKG dimulai. Tes ini hanya memerlukan waktu singkat. 10. Jika sudah selesai, alat tes akan dicabut kembali dan pasien dipersilahkan untuk meninggalkan ruang tes.