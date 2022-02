PESONA Raline Shah di usia 36 tahun semakin terpancar. Apalagi saat memakai dress mini yang modis dan kekinian.

Tak hanya cantik, Raline Shah memiliki body goals yang membuat mata pria tak berkedip. Seperti yang terlihat dari foto Raline Shah di Instagram satu ini.

Raline Shah tampil memesona dalam balutan busana serba pink. Dress mini pink lengan panjang yang ketat membuat body goals Raline terpampang nyata di kamera.

Aksen ruffle yang menjuntai pun tampak mempermanis penampilannya. Dipadukan dengan high heels berwarna senada, kaki Raline tampak begitu jenjang dipotret ini.

Apalagi cahaya terang tampak mengekspos kulitnya, pesona sang aktris pun semakin berseri. Agar lebih maksimal, Raline juga memakai perhiasan anting serta kalung bulat emas sebagai aksesori.

Sementara rambutnya ditata rapi bergaya wet look membuat penampilan terkesan seksi. Dengan polesan makeup flawless look dan lipstik glossy pink, penampilan Raline pun tampak semakin sempurna.

Tak dipungkiri para netizen membanjiri pujian di kolom komentar. Pesona kecantikan Raline Shah bikin hati netizen meleleh.

"Beautiful n Perfect Body," kata ind*****.

"U look so good in pink... u r like paris hilton of indonesia," kata wei*****.

"Cantiknya bikin aku meleleh," kata l4m*****.

"Cantik paraaaahh.. gak ngerti lagiii," kata ari*****.

"Galgadotnya indonesia," kata nit*****.

"Like a barbie," kata del*****.

(hel)