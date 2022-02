MODEL rambut Livy Renata tak kalah mencuri perhatian dibanding gaya busananya yang seksi nan modis. Seperti apa model rambut Livy Renata yang kerap disebut Crazy Rich ini?

Ya, Livy Renata memang disebut sebagai Crazy Rich usai pengakuan soal uang jajannya viral beberapa waktu lalu. Pasalnya, dia mengantongi uang saku sebesar Rp8,5 juta per bulan yang biasa digunakan untuk jajan ikan salmon saat masih bersekolah di Bina Bangsa International School.

Terlepas dari itu, Livy Renata sendiri sudah cukup populer dalam dunia eSports, terutama bagi para pemain Mobile Legend (ML), Valorant, dan Players Unknown Battleground (PUBG). Memiliki paras cantik nan menawan membuat gadis 19 tahun ini selalu terlihat cocok dengan model rambut apapun. Penasaran? Yuk, intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @livyrenata, Selasa (22/2/2022).

1. Rambut lurus

(Model Rambut Livy Renata, Foto: @livtrenata/Instagram)

Livy Renata terlihat begitu cantik dengan geraian rambut lurusnya. Rambut lurus memang memberi kesan feminin effortless yang manis untuk sehari-hari, apalagi jika menyisakan sedikit poni seperti Livy Renata ini. Dengan balutan tank top putih dan hot pants yang ketat, pesona Livy bercampur menjadi satu dengan aura keseksiannya. “Cantiknya bikin canduu,” katq fat*****.

2. Low bun hairstyle

(Model Rambut Livy Renata, Foto: @livtrenata/Instagram)

Livy Renata kali ini menguncir rapi rambutnya. Ditutup dengan topi base ball hitam, gaya Livy Renata terkesan sinpel dan kasual di potret ini. Outfitnya pun sederhana hanya memakai sweater oversized abu-abu yang begitu longgar di tubuh langsing Livy. Berpose candid sambil menikmati kopi, Livy Renata tampak begitu nemesona. So gorgeous!

3. Ponytail

(Model Rambut Livy Renata, Foto: @livtrenata/Instagram)

Ponytail atau kuncir kuda memang kerap dipilih wanita untuk menata rambut menjadi cantik, tak terkecuali Livy Renata. Gaya rambut ini terbilang praktis dan bisa memberi kesan rapi yang manis dalam sehari-hari. Kalau Livy memadukan penampilannya dengan tank top abu-abu bergaya simpel yang kasual. Meski terlihat simpel, tetapi gaya Livy Renata ini tetap tampak kece, bukan?

4. Two pigtails





(Model Rambut Livy Renata, Foto: @livtrenata/Instagram)

Model rambut two pigtails alias kuncir dua membuat Livy Renata tampak awet muda dan imut di potret ini. Apalagi dipadukan dengan baju cheongsam putih yang membuat kecantikannya berseri. Lekuk tubuh langsing bak gitar Spanyol Livy pun turut terpampang di kamera. Dipoles dengan makeup natural look dan blush on pink yang merona, pesona Livy Renata terlihat semakin membara. Perfect!

5. Messy look





(Model Rambut Livy Renata, Foto: @livtrenata/Instagram)

Livy Renata terlihat begitu seksi dengan rambut basah yang berantakan. Yap, kesan messy yang seksi ini membuatnya semakin menggoda dalam balutan swimsuit biru yang ketat. Terlebih belahan dadanya tampak mengintip karena potongan v-neck yang rendah. Berpose cantik dengan latar ombak pantai, Livy Renata terlihat begitu menawan. Netizen pun langsung terpana melihatnya.

“Mirip MULAN ada disney anime,” kata wil*****.

“Yaampun cantiknyaa,” kata san*****.

“Wet but hot,” kata fan*****.

“Pretty Livy,” kata hen*****.