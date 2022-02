KESUKSESAN memang tidak bisa diberikan dari orang lain. Banyak orang terlahir dari keluarga mampu, namun malah gagal bangkit dalam perjalanannya. Sebaliknya, ada juga mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu malah berhasil.

Karena itu, kesuksesan terbukti berasal dari diri sendiri yang dibentuk oleh kepribadian Anda, dan sangat berperan penting di masa depan. Ketika Anda ingin sukses, jangan sampai kebiasaan buruk itu dapat merusak visi misi Anda dalam mencapai goals yang Anda tetapkan.

Maka dari itu, kenali beberapa kebiasaan buruk yang dapat menghambat kesuksesan Anda, seperti dilansir dari Highend.

Selalu Menunda Pekerjaan

Kebiasaan satu ini perlu diperhatikan. Jika Anda mendapatkan satu pekerjaan lebih baik dikerjakan hari itu juga. Hal ini agar semua pekerjaan cepat selesai dan tidak menumpuk sehingga Anda dapat melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya.

Rasa Malas Berlebihan

Hal ini masih berkaitan dengan kebiasaan menunda. Seperti misalnya ketika Anda menunda pekerjaan, pasti Anda akan merasa malas untuk mengerjakannya karena berpikir hal tersebut bisa dilakukan di hari esok.

Namun, jika ini diteruskan, Anda akan cenderung semakin menanam rasa โ€˜malasโ€™ di dalam diri. Rasa malas itu akan semakin terbawa ke alam bawah sadar dan memberi sinyal ke otak.

Kurang Bersyukur

Anda mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Akan tetapi, lihatlah apa yang sudah ada di sekitar atau terdekat. Ingatlah hal-hal kecil, seperti masih diberi kesehatan serta tidak perlu banyak mengeluh. Jika pengalaman buruk terjadi, Anda perlu mensyukuri dan menjadikan hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran untuk ke depannya.

Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Hal ini wajar jika membandingkan diri dengan orang lain yang lebih dari Anda. Membandingkan diri memang dapat membuat evaluasi diri untuk terus berkembang. Namun jika Anda terus menerus membandingkan diri dengan orang lain hal ini tidak akan ada habisnya. Believe in yourself!.





Kurang Disiplin

Sifat buruk ini bisa Anda lihat dari kebiasaan kecil, yaitu seperti kebiasaan bangun siang. Seseorang yang sudah terbiasa untuk bangun pagi, mereka akan lebih punya plan dan mengetahui apa yang harus dikerjakan pada hari itu.

Kunci utama sukses adalah disiplin waktu ataupun komitmen dalam pekerjaan, sehingga dapat memberi kekuatan pada diri sendiri untuk semangat terus maju.

