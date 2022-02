OUTFIT ke pantai ala Clarissa Punipun bisa kamu jadikan inspirasi jika ingin tampil seksi nan modis. Ini karena Clarissa Punipun merupakan seorang cosplayer seksi yang gemar mengenakan busana ketat dan terbuka.

Clarissa Punipun diketahui sempat menjadi pemenang sebagai Most Favorite Cosplayer of the Year dalam ajang Indonesia Gaming Awards 2019. Dia juga sempat masuk sebagai Top 10 finalist of NHK Japan Kawaii International 2019 serta menjadi finalis pilihan nomor dua dalam ajang NHK Kawaii International 2019.

Memiliki darah campuran antara Jepang, China, dan India membuat Clarissa Punipun memiliki paras cantik dengan daya pikat tersendiri dibanding seleb lainnya. Penasaran dengan sosoknya? Yuk intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @punipun7, Rabu (23/2/2022).

1. Beautiful in white





(Outfit ke Pantai ala Clarissa Punipun, Foto: @punipun7/Instagram)

Clarissa Punipun tampil cantik dalam balutan dress putih tanpa lengan. Aksen renda yang sederhana memberi kesan girly yang manis pada penampilannya. Dipadukan dengan sepatu boots hitam, gaya Punipun lantas semakin elegan. Ditambah lagi dengan aksesori topi rotan di kepala. Sambil bergaya manis di atas sofa, Clarissa Punipun terlihat begitu menawan. So beautiful!

2. Tampil kasual





(Outfit ke Pantai ala Clarissa Punipun, Foto: @punipun7/Instagram)

Suka outfit kasual? Kamu bisa ikuti gaya Clarissa Punipun yang satu ini. Dia memilih blus putih berukuran kecil untuk memberi kesan crop top yang seksi pada penampilannya. Dipadukan dengan celana jeans yang ketat, lekuk tubuh Punipun yang langsing pun langsung tersorot di kamera. Agar lebih maksimal, dia juga memakai topi pantai putih sebagai aksesori.

Berpose manja sambil tersenyum manis ke kamera, Clarissa Punipun terlihat begitu menggemaskan. Apalagi pipi chubby itu tampak semakin mengembang saat tersenyum, Clarissa Punipun memang selalu berhasil membuat netizen gemas.

3. Tampil elegan dengan bikini hitam





(Outfit ke Pantai ala Clarissa Punipun, Foto: @punipun7/Instagram)

Pergi ke pantai rasanya belum lengkap tanpa outfit bikini, seperti gaya Clarissa Punipun ini. Dia memilih bikini berwarna hitam polos yang kemudian dipadukan dengan topi pantai berwarna krem. Alhasil, kulit mulus Punipun langsung terekspos di kamera.

Kesan seksi dan elegan bercampur jadi satu dengan outfitnya ini. Apalagi rambutnya dibiarkan tergerai dengan poni pendek yang menjuntai. Sambil tersenyum manis ke arah kamera, Clarissa Punipun tampak begitu cantik. Cute!

4. Tampil seksi dengan bikini merah (Outfit ke Pantai ala Clarissa Punipun, Foto: @punipun7/Instagram) Kalau ingin tampil lebih seksi dan stunning, kamu bisa pakai setelan bikini merah mentereng seperti Clarissa Punipun ini. Meski terlihat simpel, tetapi penampilannya tetap mencuri perhatian, bukan? Terlebih kulit mulusnya tampak begitu berseri dengan outfit ini. Berpose cantik sambil bertolak pinggang, Clarissa Punipun sukses menghipnotis pandangan para penggemarnya. "Yang warna merah jangan sampe lepas," kata arf*****. "Sexy tp, tetap imut.. YA CUMA PUNI," balas mus*****. "Looks great puni, cocok bangett, suka bagian tali ke belakang perutnya," sahut sch*****. "Liat Puni Pake Bikini Mukanya Ga Nahan 😂 terlalu imut," ujar 911*****. 5. Halter top (Outfit ke Pantai ala Clarissa Punipun, Foto: @punipun7/Instagram) Clarissa Punipun tampil feminin dalam balutan halter top bermotif floral. Dia memadukan outfitnya dengan topi pantai berwarna krem agar gayanya lebih maksimal. Rambut ombre hitam merah dengan poni pendek di dahi membuat wajahnya terlihat begitu imut di potret ini. Ditambah lagi dengan polesan makeup natural look dan lipstik pink yang cerah. Berpose candid sambil tersenyum, Clarissa Punipun terlihat begitu memesona. Terlebih pipi tembemnya terpampang nyata dari angle samping. Siapapun pasti merasa gemas ingin mencubit pipinya.