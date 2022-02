MODEL rambut Sharena Delon memang selalu mencuri perhatian. Ini karena Sharena Delon tak pernah absen tampil menawan dengan gaya rambut kekiniannya.

Belum lama ini, istri Ryan Delon itu membagikan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, Sharena terinfeksi COVID-19. Alhasil, dia pun terpaksa berjauhan dengan kedua anaknya sementara waktu. Momen berdialog dibatasi pintu kaca bersama sang anak sukses membuat netizen tersentuh.

Sharena Delon sendiri dikenal sebagai ‘Ratu FTV’ oleh masyarakat luas. Soal busana, tentu saja tak perlu diragukan lagi. Meski sudah memiliki dua anak, gaya aktris cantik ini masih modis bak anak muda. Penasaran? Yuk, intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @mrssharena, Rabu (23/2/2022).

1. Dutch braid ponytail

(Model Rambut Sharena Delon, Foto: @mrssharena/Instagram)

Sharena Delon tampil edgy dengan model rambut dutch braid ponytail. Kepangan kecil yang disatukan ke belakang membuat gaya istri Ryan Delon ini semakin ciamik. Apalagi dipadukan dengan outfit kasual, kaus putih polos berlapis outer songket merah. Bergaya cantik dengan latar Candi Borobudur, Sharena Delon terlihat seperti anak muda di potret ini. Cute!

2. Curly hair

(Model Rambut Sharena Delon, Foto: @mrssharena/Instagram)

Model rambut keriting gantung atau curly memang masih menjadi andalan para wanita, termasuk Sharena Delon. Ini membuat rambutnya terlihat lebih lebat, sehat, dan memesona. Apalagi dipadukan dengan outfitnya yang kekinian, sabrina top hitam yang terkesan girly nan elegan. Meski terlihat simpel, tetapi pesona kecantikan Sharena Delon tetap terpancar, bukan?

3. Rambut lurus kepang simpel

(Model Rambut Sharena Delon, Foto: @mrssharena/Instagram)

Sharena Delon tampil cantik dengan model rambut lurus peek a boo. Yap, dengan teknik pewarnaan rambut ini, warna rambut bagian dalam biasanya jauh lebih terang agar tampak kontras dengan bagian luar rambut. Dia juga memberi sentuhan styling kepang satu di sisi samping untuk mempermanis penampilannya. Dalam balutan hoodie oranye neon dan celana hijau, gaya Sharena Deon ini semakin stunning. Ditambah lagi dengan sneakers hitam beraksen kuning cerahnya. Sharena Delon memang tak pernah gagal soal memadupadankan busana. "Menolak tua yaa mommy," kata naz*****.

4. High bun hairstyle





(Model Rambut Sharena Delon, Foto: @mrssharena/Instagram)

Sharena Delon tampil fashionable dengan model rambut high bun alias cepol tinggi ke atas. Dia sengaja menyisakan poni menyamping untuk memberi kesan girly yang manis pada wajahnya. Outfit kali ini bertema monokrom, hitam putih lengkap dengan tas dan kacamata gayanya. Meski terlihat sederhana, tetapi penampilannya tetap terlihat menawan. Terlebih Sharena memakai lipstik merah merona di potret ini. Kesan seksi dan elegan langsung bercampur menjadi satu. Awesome!

5. Two pigtails





(Model Rambut Sharena Delon, Foto: @mrssharena/Instagram)

Model rambut two pigtails alias kuncir dua membuat Sharena Delon tampak awet muda di potret ini. Menyisakan dua poni yang menjuntai, wajahnya pun semakin manis dan imut. Dengan polesan makeup natural look dan blush on merona, pesona kecantikan Sharena semakin terpancar. Lipstik nude di bibirnya pun tak tampak pucat di wajahnya. Sambil tersenyum tipis ke arah kamera, Sharena Delon sukses menghipnotis pandangan publik. "Cakep banget ini yg baru 18 tahun," kata got*****.