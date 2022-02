Ajang penghargaan apresiasi para kreator TikTok di Indonesia, yaitu TikTok Awards Indonesia 2021, akan kembali digelar pada Jumat, 25 Februari 2022. Mengusung tema #SerunyaMenangBareng, acara malam penganugerahan untuk para konten kreator TikTok yang inspiratif dan menghibur ini kembali berkolaborasi dengan salah satu televisi swasta terbesar yakni RCTI.

Sebagai platform kreatif terpopuler saat ini, TikTok telah menjadi wadah bagi semua pengguna dari berbagai kalangan dalam mengekspresikan berbagai hal yang terjadi melalui konten video singkat yang menginspirasi serta menghibur. Ajang ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada para kreator yang terus menghibur para masyarakat Indonesia lewat konten yang kreatif, positif dan inspiratif sepanjang tahun 2021.

Ajang penghargaan karya konten kreator ini akan menghadirkan 15 kategori bergengsi, yang terdiri dari enam kategori 'People's Choice' di mana penggemar dan komunitas TikTok dapat memberikan dukungan mereka melalui sistem voting pada aplikasi TikTok. Sementara untuk sembilan kategori ‘Judge’s Pick’, pemenang akan dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.

 BACA JUGA: Makin Populer, Fuji Masuk Nominasi TikTok Awards Indonesia 2021

Sembilan kategori ‘Judge’s Pick’ yang akan dipilih dewan juri antara lain ‘Creator of The Year’, ‘Best of Comedy’, ‘Best of Performers’, ‘Best of Fashion & Beauty’, ‘Best of Lifestyle’, ‘Best of Gaming’, ‘Best of Sports’, Fitness & Wellness’, ‘Best of Learning & Education’, dan ‘Best of Foodie’.

Adapun enam nominasi ‘People’s Choice’ yang bisa dipilih oleh para penggemar yakni 'Rising Star of The Year', 'Celebrity of The Year', 'Musician of The Year', 'Viral Song of The Year', 'Popular Creator of The Year', serta ‘Popular Streamer of the Year'.

Berikut adalah para kreator yang masuk dalam nominasi di enam Kategori ‘People's Choice’ TikTok Awards Indonesia 2021, antara lain:

1. Rising Star of The Year

Angeline Kartika : @angelinekartika

Bima Fajriansyah : @bimastudio

Dimas Ramadhan : @dimsthemeatguy

Erika Richardo : @erikarichardo

Yogi Hadi Wibowo : @bobocu.id

Â

2. Musician of The Year

Fiersa Besari : @fiersabesari

Lyodra : @lyodrabeneran

Raisa : @raisa6690

Tiara Andini : @initiaraandini

Vidi Aldiano : @vidi.aldiano

Â

3. Popular Creator of The Year

Dinda Annisa : @dinda_ans

Fuji : @fujiiian

Julia Eka Putri Istanti : @juyyputrii21

Nadya Khietna Putri : @mieayamthebstt

Ria Ricis : @riaricis

4. Celebrity of The Year

Ammar Zoni & Irish Bella : @mrs.irishbella

Aurelie Hermansyah : @aureliehermansyahatta

Cinta Laura Kiehl : @cintakiehl

Nagita Slavina & Raffi Ahmad : @raffi_nagita

Raditya Dika : @radityadika28

Ruben Onsu : @rubenonsu_official

Â

5. Viral Song Of of The Year

It's Only Me : Kaleb J

Mendung Tanpo Udan : Ndarboy Genk

Panah Asmara : Afgan

Terpesona : Bulan Sutena

To The Bone : Pamungkas

Yamet Kudasi : Dewi Isma

6. Popular Streamer of The Year (Kategori baru)

Adi Syahreza : @adi.syahreza

Anggun Supriadi : @anggun_mans

Asrianda Basri : @asriandabasrii

Entis Sutisna : @ferdinansuleprikitiw

Yosafat Widodo : @yoskiyoshi

Â

Kamu bisa memberikan dukungan kepada kreator dan selebriti favoritmu untuk memenangkan TikTok Awards Indonesia 2021 melalui dengan memberikan vote-mu dengan mengikuti cara di bawah ini:

1. Buka aplikasi TikTok

2. Klik logo 'Temukan' atau 'Discover'

3. Cari dan klik banner TikTok Awards Indonesia 2021

4. Vote kreator dan selebriti favorit pilihanmu

5. Pastikan untuk mengikuti akun TikTok @tiktokofficialindonesia, @tiktokawardsid, @officialrcti, & @rctiplusofficial

6. Peserta mendapatkan kuota 8 (delapan) kali Voting untuk setiap kategori setiap harinya

7. Peserta berkesempatan mendapatkan tambahan 2 (dua) Kuota Voting untuk setiap kategori dengan cara membagikan halaman Voting ke luar TikTok, maksimal 1 kali membagikan dalam sehari

Kamu bisa memberikan dukungan kepada kreator dan selebriti favoritmu untuk memenangkan TikTok Awards Indonesia 2021 dari 14 Februari hingga 24 Februari 2022 pukul 23.59 WIB.

Yang tidak kalah serunya, pagelaran TikTok Awards Indonesia 2021 nanti akan menghadirkan penampilan spesial dari musisi Internasional, Ed Sheeran! Selain itu, ajang penghargaan kedua dari TikTok ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari artis papan atas seperti Afgan, Rossa, Alsa Aqilah, Idgitaf, Betrand Peto Putra Onsu, Happy Asmara, dan Lyodra.

Sejumlah figur ternama pun juga akan ikut serta menjadi host pembaca nominasi, di antaranya Verrell Bramasta, Thoriq Halilintar, Fuji, Riza Syah serta peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu. Tentunya, acara ini juga tidak lengkap tanpa kehadiran para kreator TikTok kenamaan Indonesia seperti Dims The Meat Guy, Timotius Mulyadi, dan Vina Mulyana.

Yuk, jangan lewatkan malam Puncak TikTok Awards Indonesia 2021 pada Jumat, 25 Februari 2022 pada pukul 18.00 WIB LIVE dari studio RCTI+ studio tercanggih se-Asia. TikTok Awards Indonesia 2021 dapat juga disaksikan melalui TikTok LIVE @officialrcti.

CM

(FDA)