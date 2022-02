SELAIN paras cantik, Ruth Stefanie dikenal sebagai salah satu satu selebgram seksi. Tak heran jika penampilan Ruth Stefanie kerap membuat mata pria gagal fokus.

Ruth Stefanie memang cukup aktif membagikan foto-foto penampilan di Instagram. Salah satu kala perempuan berwajah cantik oriental tersebut berlibur ke pantai.

Selebgram asal Surabaya tersebut tak sungkan membagikan gayanya kala tampil dalam balutan bikini. Seperti gayanya satu ini, Ruth berpose mengenakan bikini motif garis-garis warna hijau mint muda dan putih.

Berbikini tak hanya memperlihatkan kulitnya yang mulus, tetapi membuat belahan dada Ruth terekspos. Kesan seksi pun langsung terpncar dari penampilannya kali ini. Meski Ruth Stefanie memakai outer motif serupa untuk menutupi lengan, aura seksinya tak luntur sedikitpun.

Sementara, pada penampilannya kali ini Ruth Stefanie mengikat rambutnya dengan gaya cepol. Tak hanya semakin cantik, tetapi juga seksi dengan memperlihatkan area tengkuk leher.

Melengkapi gayanya, Ruth memakai aksesoris kacamata dan anting warna tosca. Penampilannya seksinnya pun kian memesona hingga membuat netizen gagal fokus.

"In the mood of stripes💙," komen @carlalorrainecul***

"Hufffftttttt, beri aku ketabahan," tutur @aribas***

"Parah cantikk😍," puji @chelseaan***

"Makin cantik aja sayang," timpal @adiec***

"Belang belang menggoda😂," celetuk @faisal.69***

"Sexy banget," kata @aswandiw***

"Gk kuattt.. seksi dan cantikk 😍😍," ujar @topvisi***

(hel)