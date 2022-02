GAYA Duchess of Sussex, Meghan Markle kembali jadi pemberitaan. Kali ini, adalah gaya OOTD (outfit of the day) Meghan saat tampil di tayangan wawancara eksklusif Oprah Winfrey pada Maret 2021.

Gaun warna hitam dengan aksen embroidery motif bunga warna putih koleksi rancangan Giorgio Armani yang dipakai Meghan itu baru saja meraih titel sebagai Dress of the Year oleh Fashion Museum Bath, seperti dikutip Page Six, Kamis (24/2/2022).

Baju Meghan sebagai Dress of The Year ini dipilih oleh pemimpin redaksi majalah Dazed, Ibrahim Kamara, dan direktur seni Gareth Wrighton.

Dress georgette sutra rangkap tiga seharga USD4700 atau sekira RpRp67,4juta bermotif bunga teratai yang dipadukan Meghan bersama belt hitam dari koleksi Spring/Summer 2022 Cruise Collection Giorgio Armani ini akan dipajang di Fashion Museum Bath, Inggris sebagai bagian dari pameran bertajuk, "A History of Fashion in 100 Objects."

Meski bukan berbentuk baju asli yang dipakai oleh Meghan, pihak desainer Giorgio Armani secara khusus menyumbangkan dress hitam Meghan versi display tersebut untuk museum.

Melalui akun Instagram resminya, Fashion Museum Bath mengungkapkan sosok Meghan memang sering menampilkan pesan tersirat dalam pilihan gaya berbusananya.

Istri Pangeran Harry itu disebut sengaja memilih dress bermotif bunga teratai tersebut terkait masalah kesehatan mental, menggambarkan simbol regenerasi diri sendiri, pencerahan spiritual, dan kemampuan diri untuk berkembang dalam kondisi yang sulit dan menantang.

