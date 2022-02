CHEF Arnold Poernomo bikin jagad maya heboh. Chef Arnold mengumumkan dirinya akan rehat dari kompetisi memasak MasterChef Indonesia.

Lewat akun Twitter pribadinya, Chef Arnold mengunggah swafoto dirinya bersama Chef Juna, rekannya sesama juri di ajang MasterChef Indonesia sebagai tanda berpamitan.

Chef Arnold menyebutkan dalam waktu dekat ia akan mengucapkan selamat tinggal dan menyematkan akun Instagram Chef Juna. “Time to say good bye soon, Sydney here I come,@junarorimpandeyofficial”.

Dalam foto yang memperlihatkan ekspresi wajah sedih tersebut, Chef Arnold mengucapkan salam perpisahan setelah 10 tahun berkarir di MasterChef Indonesia.

“Selama hampir 10 tahun hidup saya, MasterChef Indonesia telah menjadi bagian dari karir saya. Sekarang waktunya untuk mengucapkan salam perpisahan,” bunyi cuitan Chef Arnold yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Masih dalam cuitan yang sama, Chef Arnold yang didapuk menjadi juri kompetisi memasak bergengsi di Indonesia tersebut sejak 2013 tersebut mengungkapkan ia akan meninggalkan Indonesia dengan bertolak ke rumah keduanya di Sydney, Australia.

“Sekarang waktunya untuk mengucapkan salam perpisahan, mengambil rehat dan waktunya untuk pulang ke rumah kedua saya di Sydney,” lanjutnya.

Terakhir, Chef Arnold tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penonton setia dan semua kru yang bertugas di ajang MasterChef Indonesia.

“Thank you everyone both audience and team,” tutup Chef Arnold.

Terlihat para netizen merasa sedih tak bisa lagi menyaksikan aksi Chef Arnold di MasterChef Indonesia.

“Enggak rela Chef ditinggal pergi. Kenapa balik kampung,” kata @b***barani

“Dadah Chef Arnold, terima kasih untuk kenangannya selama ini,” komentar @B***ang__Bint

“Yah, we’re gonna miss you Chef,” tulis netizen pemilik akun bernama @**hmedct

“Aaaaah sedih Cfeh Arnold ke Sydney. Enggak ada Chef segalak dan selucu Chef Arnold,” tulis @M***meng haru.

(hel)