KEMENTERIAN Kesehatan melaporkan, kasus Omicron memperlihatkan tren penurunan yang berarti di sejumlah wilayah. Ada 6 provinsi yang kasusnya turun dan 4 provinsi melandai.

Sebanyak 6 provinsi yang kasus konfirmasinya menurun antara lain DKI Jakarta, Banten, Bali, Maluku, Papua, dan NTB. Sementara itu, 4 provinsi yang kasus konfirmasinya melandai yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.

Tren penurunan ini diikuti juga dengan penurunan positivity rate dalam seminggu terakhir. Hingga Rabu (23/2), DKI Jakarta, Banten, Bali, NTB, Maluku, dan Papua menunjukkan tren positivity rate yang terus menurun.

Sementara itu, untuk Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat, positivity rate-nya melandai.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan juga soal keterisian pasien Covid-29 di rumah sakit yang dilaporkan sangat terkendali. Artinya, tidak ada peningkatan yang berarti dalam seminggu terakhir ini.

"Keterisian tempat tidur isolasi maupun intensif Covid-19 masih terus bertahan di posisi 38% sejak Minggu (20/2/) hingga Rabu (23/2)," kata Siti Nadia dalam keterangan resmi Kemenkes, Jumat (25/2/2022).

Siti Nadia menjelaskan lebih detail bahwa jumlah kejadian rawat inap rumah sakit untuk pasien Covid-19 per minggunya berada di 9,02 per 100.000 penduduk. Angka tersebut masih sangat memadai dibanding puncak Delta 17 Juli 2021 yang mencapai 33,69 per 100.000 penduduk.

Bicara soal tren rasio kematian (CFR) mingguan per 22 Februari, terus memperlihatkan tren penurunan sebesar 6,61 persen dari minggu sebelumnya.

"CFR per minggunya kini berada di posisi 2,85. Kasus kematian per 23 Februari di posisi 227 per hari, jauh lebih sedikit dibanding puncak Delta 27 Juli 2021 yang mencatat hingga 2.069 kematian per harinya," tambah Siti Nadia.

