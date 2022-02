CARA alami menghilangkan flek hitam di wajah akibat KB (Keluarga Berencana) sangat beragam. Umumnya, flek hitam pada wajah bisa muncul akibat penggunaan obat kontrasepsi atau KB.

Flek hitam atau disebut juga dengan melasma, yakni kondisi kulit yang umum terjadi dimana muncul bercak coklat. Flek hitam paling sering menyerang area wajah, namun bisa juga berkembang di lengan dan leher. Kondisi ini tidaklah serius, tetapi bisa mempengaruhi penampilan sehingga banyak cara dilakukan untuk menghilangkannya.

Maka dari itu, banyak orang yang berusaha menghilangkan baik dengan cara alami maupun krim dokter. Lantas, bagaimana cara menghilangkan flek hitam ini secara alami? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Terdapat 6 cara alami yang bisa membantu menghilangkan flek hitam ini, antara lain:

Cuka sari apel

Cuka sari apel salah satu bahan yang mengandung polifenol yang dapat membantu melindungi sel kulit. Oleh sebab itu, banyak orang menggunakan cuka sari apel pada kulit untuk mencoba mencerahkan pigmentasi yang tidak diinginkan.

Selain itu, bahan ini mengandung asam asetat yang bertindak membantu pengelupasan kimiawi ringan. Cara penggunaannya sangat mudah, cukup mengoleskan 1 bagian cuka sari apel dan 1 bagian air ke area yang berpigmen selama beberapa menit dua kali sehari. Bilas area tersebut secara menyeluruh dengan air bersih. Selalu perhatikan perkembangan area yang diolesi dan segera hentikan pemakaian cuka jika mengalami iritasi.

Yoghurt atau susu

Siapa yang tak mengenal produk olahan susu satu ini. Yoghurt dan susu kerap digunakan sebagai bahan perawatan wajah lantaran sama-sama mengandung asam laktat yang merupakan bahan umum dalam pengelupasan kimiawi untuk kulit.

Mengonsumsi kedua jenis makanan yang mengandung yoghurt dan susu juga dapat membantu mengatasi hiperpigmentasi ringan. Cara menggunakannya cukup mudah dengan merendam kapas pada yoghurt atau susu lalu oleskan pada area yang berpigmentasi.

Biarkan yoghurt atau susu selama beberapa menit, lalu bilas area tersebut secara menyeluruh lalu gunakan pelembab. Ulangi proses ini dua kali sehari untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Teh hijau

Bahan herbal satu ini memiliki banyak manfaat. Teh hijau memiliki bahan aktif utama, yakni epigallocatechin-3-gallate atau EGCG di mana dapat membantu mengubah pigmentasi kulit. Dalam jurnal The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology mencatat bahwa EGCG merupakan senyawa antioksidan yang dapat membantu memblokir proses dalam sel penyebab pigmentasi berlebih.

Bahan ini juga mengandung asam galat dan asam ellagic yang dapat membantu memperbaiki kulit. Untuk mengobati bintik hitam hanya perlu mengoleskan kantong teh hijau selama beberapa menit setiap hari secara rutin.

Vitamin C

Dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, salah satu pengobatan rumahan yang berpotensial tinggi bisa mengatasi hiperpigmentasi adalah vitamin C. Umumnya, dalam bentuk asam askorbat atau asam sitrat, vitamin C dapat membantu mengubah penampilan kulit.

Sedangkan, beberapa sumber vitamin C yang bisa digunakan antara lain jeruk bali, lemon, atau pepaya. Caranya sangat mudah hanya dengan mengoleskan vitamin C ke kulit secara langsung untuk membantu meningkatkan antioksidan di permukaan dan mencerahkan sel seiring dengan berjalannya waktu.

Lidah buaya

Cara alami untuk atasi flek hitam akibat KB adalah dengan menerapkan lidah buaya secara langsung pada kulit yang berpigmentasi. Sebuah studi di jurnal Planta Medica mencatat bahwa bahan aktif pada lidah buaya yang disebut dengan aloesin atau aloin dapat membantu mengurangi pigmentasi pada kulit.

Daun murbei atau mulberry

Daun murbei dan ekstraknya bisa juga digunakan sebagai perawatan alami untuk pigmentasi yang terjadi pada kulit akibat KB. Dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology mencatat bahwa bahan aktif dalam daun mulberry dapat memblokir faktor-faktor penyebab pigmentasi dan dispersi melanin.

Penelitian pada tanaman menggunakan bentuk ekstrak yang sangat dimurnikan. Namun, kamu juga bisa merendam daun murbei kering dan mengoleskannya pada kulit setiap hari dapat membantu mengurangi pigmentasi dan memberikan hasil maksimal seiring berjalannya waktu.

Demikian 6 cara alami atasi flek hitam akibat KB. Selamat mencoba!