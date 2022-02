CARLA Yules, Miss Indonesia 2020 berharap Generasi Z atau kaum Milenial bisa berkontribusi lebih untuk negara, apalagi di era pandemi Covid-19 ini. Kontribusi itu bisa berupa kreativitas ataupun inovasi-inovasi terbaru untuk Indonesia. Bagaimana caranya?

Ya, sebagian Gen Z mungkin masih bingung bagaimana cara membangun jiwa kreatif dan inovatif dalam diri mereka. Menurut Miss Indonesia 2020 Carla Yules, ada satu kunci utama dalam membangun dua jiwa penting ini, yaitu dengan bereksplorasi.

"Eksplor apapun itu, mumpung masih muda lakukanlah, just do it jangan berpikir terlalu lama dan mengulur-ulur waktu," kata Miss Indonesia 2020 Carla Yules dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Kamis (24/2/2022).

Eksplorasi ini bisa dilakukan dalam bidang apapun, mulai dari fesyen, teknologi, bisnis, serta mimpi-mimpi lainnya yang ingin dicapai lainnya. Namun di samping itu, eksplorasi juga hal-hal yang tidak kamu sukai. Pasalnya, sesuatu yang tidak disuka akan menjadi hal paling disukai di masa mendatang.

"Kalau menurut saya sendiri sih I love eksploration. Eksplorasi apapun itu mulai fashion, mimpi yang ingin kamu kerja dan sesuatu yang kamu tidak sukai. Sesuatu yang kamu tidak suka akan kamu suka pada masa yang akan datang," tutur Carla Yules.

Selain membangun jiwa kreatif dan inovatif, bereksplorasi juga dapat memicu jiwa yang kompetitif dalam diri. Hal ini pun turut penting untuk dikembangkan, terlebih dalam era digital seperti saat ini. Dengan jiwa yang kompetitif, sebuah kreasi dan inovasi pasti bisa segera terciptakan.

"Eksplor, karena itu berkesinambungan dan kembali di era kompetitif saat ini. Kembali lagi di era digital segala sesuatu dengan menggunakan smartphone. Apapun mau makan harus menggunakan smartphone," ucap Carla Yules.

Dikatakan, kreativitas dan inovasi memang tak akan ada habisnya sampai kapanpun. Aktivitas ini akan terus bersambung ke depannya. Bahkan, Carla Yules sendiri sampai saat ini masih belum puas dalam segala pencapaiannya.

Bukan karena tidak bersyukur, tetapi menurut Carla Yules, tidak ada kata puas dalam dirinya, karena masih ada tantangan dan rintangan selanjutnya yang harus dihadapi. Perjalanan hidupnya pun terbilang masih panjang. "Kalau saya tidak ada kata puas dan saya masih ada tantangan dan rintangan dan perjalanannya masih panjang. Kata puas belum ada di diri saya," tandas Carla Yules Miss Indonesia 2020 Carla Yules hanya berpesan, agar masyarakat Indonesia tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari, terutama di era pandemi seperti ini. Meski harus berperang bersama virus Covid-19, tetapi harus tetap memberikan yang terbaik dalam mengerjakan apapun. “Selalu semangat, apalagi di Covid-19. Only one dalam dunia ini memberikan semuanya yang terbaik dari hari. Jangan lupa untuk selalu berkreativitas dan jangan lupa berproduktif dengan waktu,” tutupnya.