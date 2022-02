Acara TikTok Awards Indonesia 2021 yang terselenggara pada Jumat 25 Februari 2022 ini menjadi ajang penghargaan tertinggi untuk para kreator yang dipersembahkan oleh TikTok Indonesia. Berlangsung sejak pukul 18.00 hingga 21.00, acara yang berlangsung atas kolaborasi antara TikTok Indonesia dan RCTI ini berlangsung meriah dan seru.

TikTok sebagai platform kreatif populer saat ini memang telah menjadi wadah para penggunanya untuk berbagi dan mengekspresikan berbagai hal yang terjadi secara menarik melalui konten video singkat. Meski demikian, video yang diunggah tetap menginspirasi, edukatif, dan menghibur. Tak heran, jika video ini dapat tersebar luas di masyarakat. Bukan hanya itu, melalui TikTok, para konten kreator menjadi saling terhubung.

Oleh karena itu, dalam ajang penghargaan TikTok Awards Indonesia 2021 ini memiliki 15 kategori bergengsi. Acara penghargaan yang mengusung tema #SerunyaMenangBareng ini tidak hanya mengajak para konten kreator saja, namun juga para penggunanya secara luas dengan mengadakan voting yang disebut dengan ‘People’s Choice’ untuk enam kategori. Sedangkan, sembilan kategori lainnya ditentukan oleh para dewan juri ‘Judge’s Pick’.

Inilah para pemenang dari 15 kategori tersebut di antaranya :

- Rising of The Year : Erika Richardo (@erikarichardo)

- Popular Streamer of The Year : Adi Syahreza (@adi.syahreza)

- Best of Lifestyle : Velia (@veliaveve_)

- Best of Learning and Education : Vina Muliana (@vmuliana)

- Best of Sport, Fitness, and Wellness : Farhan Zubedi (@farhanzubedi)

- Best of Comedy : Dwiki Afrilian Koswara (@dwikiafrilian_)

- Best of Foodie : Dimas Ramadhan (@dimsthemeatguy)

- Viral Song of The Year : It’s Only Me – Kaleb J

- Best of Fashion and Beauty : Agustina Tamara (@tamaradai_)

- Popular Creator of The Year : Fujianti Utami Putri (@fujiiian)

- Best of Gaming : Saldy (@saldyaja_)

- Best of Performers : Jerry Suyitno (@jerrypico)

- Musician of The Year : Lyodra (@lyodrabeneran)

- Creator of The Year : Rival Amir (@rival_amir03)

- Celebrity of The Year : Aurelie Hermansyah (@aureliehermansyahatta)

Para pemenang mengaku senang dan tidak menyangka akan keberhasilannya.

“Seneng banget, nggak nyangka kalau dapat Award ini, karena banyak kreator TikTok keren di luar sana but I win it so thank you so much TikTok,” ungkap kebahagiaan Farhan Zubedi, pemenang kategori Best of Sport, Fitness, and Wellness.

Dalam kesempatan ini, Farhan juga memberikan tips kepada para pengguna TikTok untuk selalu konsisten dalam mengunggah video.

“Jangan cepet nyerah, upload satu video butuh konsisten suatu saat ketemu bakal ketemu kok konsep rahasianya.”

Apalagi, TikTok juga memiliki banyak efek filter dan fitur-fitur yang bisa membuat video makin unik sehingga bisa membuat konten video menjadi semakin menarik dan #SerunyadiTikTok.

Ajang penghargaan yang diselenggarakan di studio terbesar dan tercanggih se-Asia, Studio RCTI+ ini semakin semarak dengan kehadiran sederet artis papan artis. Di antaranya, Rossa, Afgan, Alsa Aqilah, Idgitaf, Betrand Peto Putra Onsu, Happy Asmara, Tiara Andini, dan Lyodra. Malam puncak TikTok Awards Indonesia 2021 ini semakin seru dengan kehadiran musisi internasional, Ed Sheeran. Bahkan, Ayu Dewi dan Boy William yang menjadi pemandu TikTok Awards Indonesia 2021 ini sempat berduet dengan Ed Sheeran pada lagu Perfect.

Selain itu, ada juga sederet artis yang ikut serta pada pagelaran penghargaan ini. Di antaranya, Greysia Polii, Riza Syah, Fuji, Thariq Halilintar, Dul Jaelani, Tissa Biani, Marshel Widianto, Atta Halilintar, Arya Saloka, Amanda Manopo, Glenca Chysara, Evan Sanders, Asyraf Jamal, Anres Adelio, Verrell Bramasta, dan Fadil Jaidi.

Keseruan ini juga diungkapkan oleh Fujianti yang turut hadir bersama kekasihnya, Thariq Halilintar yang menggunakan warna senada.

“Seru banget acaranya, Alhamdulillah menang. Jadi termotivasi lagi untuk makin kreatif, dan bikin yang lebih seru lagi,” ucap Fujianti yang memenangkan kategori Popular Creator of The Year.

Selain bertabur bintang dan para kreator yang inspiratif, TikTok Awards Indonesia 2021 semakin meriah dengan berbagai hadiah yang dipersembahkan untuk para pengguna TikTok di rumah. TikTok membagikan hadiah antara lain satu unit mobil, satu unit motor dan hadiah menarik lainnya bagi pengguna TikTok yang menyaksikan live TikTok Awards. Acara ini juga disiarkan langsung di RCTI, TikTok LIVE, dan RCTI+ pada malam tadi.

Bagi anda yang melewatkan acara kemarin malam, Anda bisa saksikan kembali malam penghargaan TikTok Awards Indonesia 2021 yang akan disiarkan ulang pada Minggu, 27 Februari 2022 di RCTI dan Senin, 28 Februari 2022 di akun resmi TikTok RCTI, @officialrcti pada pukul 13.00 WIB.

(CM)

(Wid)