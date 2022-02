SOSOK Anastasya Khosasih menjadi perbincangan belakangan ini. Hal ini usai Anastasya mengaku telah berpacaran dengan seorang pebasket yang tidak dia mau ekspos.

Terlepas dari kabar asmaranya, Anastasya Khosasih sudah sering mencuri perhatian netizen di Instagram. Selebgram cantik berusia 20 tahun tersebut kerap membagikan foto-fotonya di Instagram dalam balutan busana yang terkesan seksi.

Salah satunya foto terbaru ini. Anastasya Khosasih berpose di hamparan rerumputan hijau dengan membuka telapak tangan mengarah ke kamera. Dia mengenakan baju ketat warna coklat yang memperlihatkan perut ratanya.

Tak hanya itu, baju ketat tersebut juga membentuk lekuk tubuh Anastasya Khosasih. Selain itu dia memadukannya dengan memakai hot pants yang membuat paha mulus terekspos. Alhasil, penampilan perempuan kelahiran 3 April tersebut terlihat semakin seksi.

Sementara, di foto lain Anastasya Khosasih berpose ala candid. Dia berpose menatap kejauhan sembari menjaga rambut panjangnya tertiup angin dengan tangan kiri.

Dengan pose seperti ini, Anastasya Khosasih justru terlihat semakin seksi dengan body goals nan aduhai yang tampak. Unggahan fotonya pun langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen yang gagal fokus melihat penampilan Anastasya Khosasif.

"CANTIK AND SEXY😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️," puji @candyphi***

"Sexy 🔥," timpal @deewdeew***

"Montoks beb," celetuk @dimasa***

"Makhluk tuhan paling paling seksi 🔥🔥," sanjung @rizaldirir***

"The most exotic women i've ever seen!❤️," ungkap @zxxhar***

"SENSATIONAL 💰💰💰," komen @videoslotga***

"Slide ke 2 greget sih," kata @akbar2***

(hel)