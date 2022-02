MASTERCHEF Indonesia Season 9 hari ini menghadirkan Arsyan sebagai pemenang tantangan pertama Safe and Risk, Minggu (27/2/2022). Selain otomatis tak memasak di ronde kedua, Arsyan mendapat keuntungan dari juri menentukan jenis menu apa yang harus dibuat oleh peserta MasterChef Indonesia yang lain di Tantangan Pie.

"Ya seperti yang kalian lihat, di depan sudah ada beragam jenis pie, jadi challenge kali ini adalah tantangan pie di mana kalian harus membuat antara sweet or savory pie," ucap Chef Arnold membuka sesi tantangan.

"Arsyan sebagai pemenang ronde pertama, kamu silahkan tentukan mereka harus masak yang mana", timpal Chef Renatta.

Arsyan pun langsung menyusun strategi untuk menyulitkan temannya. Ia memilih satu per satu peserta berdasarkan track record kemahiran masing-masing, seperti misal Indra yang terkenal jago dessert sweet, maka ia memberikan menu Savory untuk peserta asal Cibinong, Bogor itu.

Namun kejadian berbeda terlihat saat Arsyan menentukan pie apa yang harus dibuat oleh Machel, peserta cantik asal Jakarta. Arsyan memilih sweet pie untuknya, sesuatu yang kebetulan diinginkan oleh Machel.

"Aku yakin aku dikasih sweet karena aku sweet kan orangnya," celetuk Machel menggoda.

"Machel, sweet deh karena kebetulan kita kaosnya hari ini sama-sama ungu" ujar Arsyan.

Mendengar pilihan dan alasan Arsyan itu, Chef Arnold seakan melihat ada 'sesuatu' di antara kedua peserta itu. Koki asal Surabaya itu lantas menggoda Arsyan.

"Bukan karena cinlok kan?," goda Chef Arnold menelisik.

Mendapatkan candaan seperti itu, Arsyan yang tak siap pun seakan tampak salah tingkah (salting). Well, apakah benar ada bibit cinta di antara keduanya? Lets we see!

(hel)